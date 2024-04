CoD Modern Warfare 3 und Warzone: Season 3 Reloaded steht vor der Tür - alle neuen Inhalte im Überblick

Call of Duty Modern Warfare 3 und Warzone bekommen natürlich auch wieder viele neue Skins.

Season 3 Reloaded steht vor der Tür und führt wie gewohnt wieder neue Inhalte für Call of Duty: Modern Warfare 3 und Warzone ein. Dieses Mal gibt es eine neue Waffe, neue Maps, neue Modi für den Multiplayer und auch noch zusätzliche Inhalte für den bisher eher stiefmütterlich behandelten Zombies-Modus. An neuen Bundles und Items für den Ingame-Shop herrscht aber natürlich kein Mangel.

Wann kommt's? Es dauert nicht mehr lange:

Am 1. Mai 2024 ist es soweit und das Midseason-Update erscheint.

Wie groß wird der Download? Das steht aktuell noch nicht fest. Ob es einen Preload geben wird, wissen wir leider auch noch nicht.

Das steckt alles drin: Eine ganze Menge. Vor allem die neue Waffe dürfte für Fans spannend werden, genau wie die beiden mehr oder weniger neuen Multiplayer-Maps. In der Warzone gibt es anderes Wetter und ein paar neue Kleinigkeiten wie Events. Dann wären da noch die neuen MW3-Multiplayermodi und zusätzliche Inhalte für den Zombies-Modus (via: Call of Duty-Blog).

neues Sturmgewehr BAL-27 (kann im Battle Pass freigeschaltet werden)

zwei neue Multiplayer-Modi Minefield Escort

zwei neue Maps Grime (wirklich neu, in London, 6v6) Checkpoint (kennt ihr bereits von der Rebirth Island-Map, 6v6)



Events

neue wöchentliche Herausforderungen

Warzone-Änderungen

Neuer Zombies-Content

0:59 Call of Duty Modern Warfare 3: Das erwartet euch in Season 3

Das bringt Season 3 Reloaded für Modern Warfare 3:

Die neue BAL-27-Waffe gibt's wie gewohnt sowohl für den MW3-Multiplayer als auch für Warzone. Es handelt sich dabei um einen Bullpup-Prototypen, der mit einer Besonderheit um die Ecke kommt:

Die ersten vier Schüsse sind langsamer, aber sehr akkurat. Danach steigert sich die Feuerrate mit der Zeit.

Die beiden neuen Modi im Multiplayer dürften das Ganze etwas auflockern:

Minenfeld verpasst den Standard-Modi einen gefährlichen Twist: Getötete Spielfiguren hinterlassen eine Mine. Die kann nicht eingesammelt werden und ist tödlich.

verpasst den Standard-Modi einen gefährlichen Twist: Getötete Spielfiguren hinterlassen eine Mine. Die kann nicht eingesammelt werden und ist tödlich. Escort: Hier müssen die beiden Teams abwechselnd ein Fahrzeug eskortieren und unterwegs drei Punkte hacken. Sind feindliche Figuren in der Nähe, dreht das Teil um.

Die zwei neuen Maps sind tendenziell eigentlich eher eine neue Map und eine Gegend, die ihr schon aus der Warzone-Map Rebirth Island kennt.

Grime (wirklich neu, in London, 6v6): Viele enge Gassen auf einer mittelgroßen Map in London. Es gibt viel Graffiti und Wasser.

(wirklich neu, in London, 6v6): Viele enge Gassen auf einer mittelgroßen Map in London. Es gibt viel Graffiti und Wasser. Checkpoint (kennt ihr bereits von der Rebirth Island-Map, 6v6): Der Kontrollturm und die oberen Gänge sind hier nicht erreichbar, was zumindest etwas frischen Wind in die Map bringt.

So sieht die neue CoD MW3- und Warzone-Waffe aus.

Das bringt Season 3 Reloaded für Warzone:

Wetter auf Rebirth Island: Mit dem Start des Midseason-Updates kann es euch passieren, dass sich die Tages-, Licht- und Wetterverhältnisse auf der kleineren Resurgence-Map verändern. Das soll mit den Luftangriffen zu tun haben, deren Frequenz steigt.

Außerdem erwartet euch das Folgende:

Schwere Rüstung als Event: Hier bekommt ihr eine zusätzliche Panzer-Platte und habt dann 200 statt 150 Trefferpunkte. So steigt die Time to Kill und ihr müsst entsprechend auch Gegner öfter treffen, bis sie das Zeitliche segnen.

Hier bekommt ihr eine zusätzliche Panzer-Platte und habt dann 200 statt 150 Trefferpunkte. So steigt die Time to Kill und ihr müsst entsprechend auch Gegner öfter treffen, bis sie das Zeitliche segnen. Utility Box: Munitions- und Rüstungsplatten-Kiste in einem!

Munitions- und Rüstungsplatten-Kiste in einem! Waffen-Tausch-Station: Ihr könnt eine unbeliebte Waffe gegen eine andere eintauschen. Es gibt zwar immer auch Loot wie Munition, Geld und Ausrüstung dazu, dafür aber eine weniger seltene Waffe zurück.

Ihr könnt eine unbeliebte Waffe gegen eine andere eintauschen. Es gibt zwar immer auch Loot wie Munition, Geld und Ausrüstung dazu, dafür aber eine weniger seltene Waffe zurück. Foresight-Killstreak: Hier könnt ihr alle noch anstehenden Gaskreise sehen und entsprechend besser planen.

Hier könnt ihr alle noch anstehenden Gaskreise sehen und entsprechend besser planen. Bunker sollen neue Belohnungen beinhalten.

Auch Zombie-Fans bekommen neue Inhalte: Es gibt immerhin eine komplett neue Story-Mission, in der ihr jemanden retten müsst. Zusätzlich kommt noch ein neuer Warlord ins Spiel, den ihr in seiner Festung auf der Insel Rahaa in Urzikstan finden und besiegen könnt. Aber Vorsicht, euch erwarten natürlich wieder jede Menge Fallen und knackige Gegner.

Was haltet ihr vom Midseason-Update der dritten Saison in Warzone und Modern Warfare 3?