Modern Warfare 3 zeigt erstes Gameplay und – OHA! – ist das Verdansk aus Warzone 1?

Fliegen wir wieder zurück nach Verdansk?

Activision heizt kräftig die Marketing-Öfen an, der offizielle Reveal zum Shooter-Highlight steht uns unmittelbar bevor – schon am 17. August soll das Spiel in vollem Umfang enthüllt werden. Vorerst gibt es aber einen neuen Trailer und der wird das Herz aller CoD-Fans im Eiltempo schlagen lassen.

Makarov-Trailer mit ersten Spielszenen und die enthalten erste Hinweise auf gigantisches Battle Royale-Comeback

Verdansk gilt unter Fans von Warzone bis heute als der Goldstandard unter den Battle Royale-Maps. Die fiktive Stadt diente als Schauplatz zum Launch von Warzone 1 und erhielt zum Release von Black Ops: Cold War noch einmal ein optisches Update passend zum Kalter Krieg-Szenario.

Im Zuge der Veröffentlichung von Call of Duty: Vanguard sperrte Activision den Klassiker jedoch in einen Tresor, bis heute warten Battle Royale-Enthusiasten sehnsüchtig auf eine Rückkehr. Schon aufgrund des brillanten Aufbaus der riesigen Karte.

Nun wird ihre Rückkehr im aktuellen Trailer zu Modern Warfare 3 angedeutet:

1:48 CoD Modern Warfare 3 - Der erste Trailer zeigt die Rückkehr des größten Bösewichts der Serie

Bei circa 1:13 Minute ist die gläserne Fassade des Fußballstadions in Verdansk zu erkennen, das Logo des dort heimischen Verdansk F.C. prangt an der Außenseite.

Fans haben dieses Detail natürlich direkt bemerkt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Eine weitere Szene zeigt einen Soldaten, der von einer nicht näher gezeigten Person ins Visier genommen wird. Interessant ist dabei der Hintergrund, der eine Burg ähnlich zu der in Verdansk zeigt. Auch die war von hohen Klippen umgeben:

Die Burg ist zwar nur schwer zu erkennen, aber sie schlägt ebenfalls eine Brücke zur ersten Warzone-Map.

Zumindest in der Kampagne verschlägt es uns also aller Voraussicht nach wieder nach Verdansk.

Verstärkt wird der Eindruck mit Szenen von fliehenden Zivilisten, scheinbar plant der Oberschurke Vladimir Makarov einen Anschlag auf die Sportstätte, den wir im Spiel unterbinden müssen.

Ein Integration in Warzone 2 ist mit dem Trailer allerdings nicht bestätigt. Da sich die Schauplätze in den Kampagnen von Call of Duty mit den Multiplayer- und Battle Royale-Maps überschneiden, liegt das Comeback von Verdansk aber nahe.

Was hat es mit Bösewicht Makarov auf sich?

Wir erinnern uns: Zum Ende von Modern Warfare 2 wurde bereits von Captain Price angedeutet, dass Makarov der Bösewicht in der Handlung von Modern Warfare 3 sein würde. Jahrelange Fans werden bei seinem Namen wohl immer noch Gänsehaut bekommen.

Im Original von Modern Warfare 2 und dann auch Modern Warfare 3 diente der russische Ultranationalist als Antagonist und löste mit seinem Handeln den dritten Weltkrieg aus.

Auch das wurde schon in einer Post-Credits-Szene des jüngsten Ablegers angedeutet, in der Activision eine Verbindung zur kontroversen "No Russian"-Flughafenmission aus dem Original schlug.

Unsere Kollegen von der GameStar haben im Detail zusammengefasst, was es mit Makarov auf sich hat:

CoD Modern Warfare 2: Wer ist Makarov? Wir erklären das Ende und die Post-Credit-Szene von Tillmann Bier

Was ist noch im Trailer zu sehen?

Der aktuelle Trailer konzentriert sich weitgehend darauf, die "ultimate Bedrohung" in Form von Makarov zu etablieren. Und das auch ziemlich gut. Darüber hinaus sind aber auch ein paar Video-Schnippsel in Spielegrafik enthalten, die Modern Warfare 3 in Bewegung zeigen. Dazu gehören:

Eine kurze Passage, die sich mit einem Flugzeugabsturz beschäftigt, wohl im Anschluss an das Ende von Modern Warfare 2.

Ein Unterwassereinsatz in einem zugefrorenen See.

In knapp acht Tagen soll es dann mehr Infos geben, vielleicht ja sogar zum Multiplayer-Modus oder Warzone 2. Dessen zweite große Map wurde lange Zeit mit der fiktiven mexikanischen Stadt Las Almas in Verbindung gebracht, da die im Nachfolger von Modern Warfare 2 aber praktische keine Rolle mehr spielen dürfte, erscheint ein Comeback von Verdankst weitaus realistischer.

Würdet ihr euch freuen, wieder auf Verdansk spielen zu können?