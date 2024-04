Call of Duty Modern Warfare-Spieler schafft es in Rekordzeit auf Prestige-Rang 10 - ohne einen einzigen Kill

Call of Duty: Modern Warfare 3 setzt eigentlich voll und ganz darauf, dass wir Abschüsse erzielen.

Call of Duty ist kein Spiel für Pazifisten? Falsch! Ihr könnt ganz offensichtlich auch völlig ohne Kills auf den allerhöchsten Prestige-Rang aufsteigen. Den Beweis dafür liefert ein Spieler, der es sich zur wiederkehrenden Aufgabe macht, diese Challenge jedes Jahr durchzuziehen. Mit beeindruckendem Erfolg: Er hat es bei Modern Warfare 3 in nur drei Tagen geschafft. Wie das geht, lest ihr hier.

In Modern Warfare 3 ohne Kill auf Prestige-Stufe 10

Darum geht's: Modern Warfare 3 ist eigentlich ein Modern Military-Shooter, bei dem ihr euren Feinden mit diversen Schießprügeln das Licht ausknipsen könnt. Nahkampfwaffen und Granaten existieren auch, aber ihr merkt schon, in erster Linie wird hier gekämpft.

Aber es gibt auch Fans, die einen ganz anderen Weg einschlagen und stattdessen wirklich nur auf Objectives spielen, also zum Beispiel an Flaggen campen.

0:59 Call of Duty Modern Warfare 3: Das erwartet euch in Season 3

CoD-Fan macht alles anders: Auf Reddit zeigt ein Modern Warfare 3-Spieler seine schier unglaubliche Statistik. Er hat keine bevorzugte Waffe, weil er einfach bisher keinen einzigen Kill erzielt hat. Nichtsdestotrotz steht er auf Stufe 500 und hat den höchsten Prestige-Rang 10 erreicht. Und das alles in nur 3 Tagen.

Er selbst garniert das mit dem trockenen Spruch:

"Auch Pazifisten können den zehnten Prestige-Rang erreichen."

Wie zur Hölle macht er das? Ganz einfach: Er spielt in erster Linie Modi wie zum Beispiel Hardpoint oder Domination, in denen man einen bestimmten Bereich besetzt halten muss. Dort lauert er dann mit einem Riot-Schild und schießt einzig und allein auf die Streaks der anderen, also zum Beispiel UAVs oder VITOL-Jets. Währenddessen spammt er laut eigenen Angaben selbst seine eigenen UAVs oder Counter-UAVs.

Aber er spielt auch alle anderen Modi. Wenn es um das Bestätigen von Abschüssen geht, würde er laut eigenen Angaben "wie Pac-Man die Dog-Tags futtern". Nur im Team Deathmatch verstecke er sich einfach wie ein Feigling irgendwo in der Ecke. Aber seine Mitspieler*innen würden ihn in erster Linie lieben. Er hat mit 3.91 auch eine wirklich beeindruckende Win-/Loss-Ratio.

"Ich kriege in den meisten Spielen 10.000 Punkte oder bin nah dran und habe mehr Objective-Punkte als das ganze Team kombiniert, während ich jede Killstreak abschieße und meinem Team konstant UAVs gebe. Sie lieben mich. Und das tust du auch."

Es gebe zwar immer mal wieder auch blöde Kommentare von Leuten, die sich über seine 0.0-Kill-Ratio lustig machen, aber insgesamt sei es einfach ein großer Spaß und mittlerweile Tradition. Redditor Pilgore1 gibt an, seit Cold War bis Modern Warfare 3 mittlerweile schon 45 Prestige-Stufen erklommen zu haben, ohne einen Gegner zu erledigen.

Wie findet ihr das Experiment? Habt ihr vielleicht sogar schon einmal etwas ähnliches probiert?