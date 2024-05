Fast alle Call of Duty-Spiele im Angebot! Bis zu 70% Rabatt im neuen Xbox Store Sale sichern

Im Xbox Store läuft jetzt ein Sale mit Spielen von Activision Blizzard. Die CoD-Reihe macht einen großen Teil der Angebote aus.

Der Xbox Store hat einen neuen Sale mit Spielen des Publishers Activision Blizzard für Xbox Series und Xbox One gestartet. Unter den Angeboten ist fast die gesamte Call of Duty-Serie, aber auch andere berühmte Reihen wie Diablo und Crash Bandicoot. Ihr bekommt bis zu 70 Prozent Rabatt. Hier geht’s direkt zur Übersicht:

Der Sale läuft noch bis zum 8. Juni. Einen Tag später will Microsoft übrigens Infos zum neuen Call of Duty 2024 veröffentlichen, das direkt zum Release im Xbox Game Pass enthalten sein soll. Die bisherigen Call of Duty-Spiele sucht man in dem Abo-Dienst bislang leider vergeblich, trotz der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft.

Activision Blizzard Sale im Xbox Store: Das sind die Highlights

Bei den Call of Duty-Spielen reicht die Auswahl vom 2005 erschienenen Call of Duty 2 bis hin zum jüngsten Serienteil Modern Warfare 3 aus 2023. Einen guten Rabatt bekommt ihr unter anderem beim Modern Warfare-Reboot aus 2019, einem der besten Teile der jüngeren CoD-Geschichte.

Besonders lohnenswerte Schnäppchen könnt ihr zudem mit Bundles anderer großer Spielereihen machen, etwa mit der Diablo Prime Evil Collection, die Diablo 2 Resurrected und die Diablo 3 Eternal Collection enthält, oder auch mit den Crash Bandicoot- und Spyro-Trilogien. Hier haben wir euch eine kleine Liste mit einigen Highlights des Sales zusammengestellt:

Im Fall von Diablo 4 solltet ihr übrigens bedenken, dass das Action-Rollenspiel auch im Xbox Game Pass enthalten ist. Falls ihr es nicht unbedingt dauerhaft besitzen wollt, könnte das der bessere Deal für euch sein, zumal der Abo-Service euch für 10,99€ im Monat noch Zugriff auf hunderte weitere Spiele verschafft.

