Call of Duty Vanguard jetzt günstig wie nie für PS4, PS5 & Xbox im Angebot

Bei Saturn und MediaMarkt könnt ihr gerade Call of Duty: Vanguard günstig bekommen. Der First Person Shooter kostet nur noch 24,99€. Laut Vergleichsplattformen war der er bislang noch nie auch nur annähernd so günstig zu bekommen. Das Angebot gilt prinzipiell sowohl für PS4 und PS5 als auch für die Cross-Gen-Edition für Xbox. Allerdings ist bei MediaMarkt die PS4-Version bereits ausverkauft. Die Händler machen derzeit keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch laufen soll. Hier findet ihr ihn:

Obwohl das Spiel erst ab 18 freigegeben ist und bei solchen Spielen normalerweise 4,99€ Versandkosten anfallen, wird in diesem Fall kostenfrei geliefert. Alternativ könnt ihr das Vanguard natürlich auch zu einem Markt in eurer Nähe bestellen und es dort selbst abholen.

Was bietet Call of Duty Vanguard?

Kampagne: Call of Duty: Vanguard schickt uns erneut in den Zweiten Weltkrieg. Als Teil einer Spezialeinheit sollen wir diesmal das geheimnisvolle Projekt Phönix der Nazis aufhalten. Die Kampagne ist sehr abwechslungsreich geraten und schickt uns an Kriegsschauplätze, die von der Atlantikküste über Nordafrika bis nach Stalingrad führen. Davon abgesehen bekommt man den üblichen Call-of-Duty-Bombast mit weitgehend linearen Levels. Die Inszenierung ist toll, die Gegner-KI hingegen weniger.

Multiplayer: Der Multiplayer von Vanguard ist selbst für ein Call of Duty ziemlich schnell geraten. Nicht nur ist die Time to Kill kurz, auch die Maps sind teils recht eng. Deswegen kann schon wenige Augenblicke nach dem Respawn das nächste Feuergefecht folgen. Falls ihr einen Shooter wollt, das auf schnelle Reaktionen setzt und eure Zielgenauigkeit testet, kann das ein Pluspunkt sein. Für taktische Manöver und planvolles Vorgehen bleibt aber nicht viel Zeit.

Zombies: Daneben gibt es natürlich auch wieder einen Zombie-Modus, in dem ihr euch allein oder im Koop gegen Horden von Untoten wehren müsst. Die eher nebensächliche Story passt zum Weltkriegsszenario und dreht sich um einen Nazi, der herausfindet, wie er Tote wieder zum Leben erwecken kann. Die Fortschrittsmechaniken wurden im Vergleich zu früheren Teilen etwas abgeändert, durch das Erfüllen von Aufgaben schaltet ihr neue Bereiche und auch neue Möglichkeiten zur Verbesserung der Ausrüstung frei.