Call of Duty Warzone Verdansk - Offiziell: An diesem Termin feiert die legendäre Karte ihr Comeback

Das Flehen der Fans wurde erhört: Die legendäre Verdansk-Karte kommt wieder in die Warzone-Rotation.

Update vom 10. März 2025: Jetzt steht der Comeback-Termin der Verdansk-Map offiziell fest. Wie nun im Rahmen eines Trailer bekannt gegeben wurde, wird die Karte am 3. April 2025 – pünktlich zum Start von Season 3 – in den Free2Play-Shooter kommen.

1:21 Call of Duty Warzone: Legendäre Verdansk-Map kehrt bald zurück - Trailer verrät das Release-Datum

Autoplay

Originalmeldung: Es war vermutlich die für Warzone-Fans größte und beste Ankündigung auf dem Call of Duty Next 2024-Event: Mit Verdansk wird im Jahr 2025 die wohl beliebtesteste und legendärste Karte in der dann fünfjährigen Call of Duty Warzone-Geschichte ihr Comeback feiern.

Wann ist der Release von Verdansk in Warzone?

Auch wenn noch kein konkretes Release-Datum oder Content-Season genannt wurde, mit der die Karte ins Spiel kommen wird, wurde der Erscheinungszeitraum bereits etwas eingegrenzt:

Re-Release der Verdansk-Karte in Warzone: Frühling 2025

Das war es dann aber leider auch schon mit den Infos: Zu möglichen Anpassungen oder Änderungen auf der Karte wurden keine Details bekannt gegeben. Diese soll es erst "zu einem späteren Zeitpunkt geben.

Warum Verdansk so beliebt ist

Fans des Battle Royale-Shooters wird die Tatsache, dass die Map überhaupt zurückkehrt, aber vermutlich erst einmal völlig reichen. Denn quasi seitdem die Karte im Dezember 2021 – also vor fast drei Jahren –aus dem Spiel entfernt worden war, forderten große Teile der Warzone-Community ihre Rückkehr.

Die Gründe für die Beliebtheit: Diverse Threads in sozialen Netzwerken wie Reddit führen vor allem die große Varianz bei den unterschiedlichen Orten auf der Map (u.a. Wälder, Stadion, Gefängnis), die gute Navigierbarkeit sowie die generell sehr einfache Erfassbarkeit auf. Außerdem sind bei vielen vermutlich auch nostalgische Gefühle für Verdansk vorhanden – schließlich war es beim Start im Jahr 2020 die allererste Warzone-Map überhaupt.

Ein knappes Jahr nach Release bekam die Karte übrigens einen überarbeiteten Look. Hier könnt ihr euch den Trailer dazu anschauen.

2:40 CoD Warzone: Season 3 - Actionreicher Trailer stellt neue Map Verdansk '84 vor

Autoplay

In der Taschenvariante Call of Duty Warzone Mobile feierte Verdansk übrigens schon Anfang 2024 ein Comeback – allerdings in grafisch abgespeckter Form. 2025 kommt der Fan-Favorit dann endlich auch wieder ins "große" Warzone. Die Community dürfte diesen Zeitpunkt schon jetzt herbeisehnen.

Wie sieht es bei euch aus: Freut ihr euch über die Verdansk-Rückkehr? Oder hättet ihr lieber eine komplett neue Map in Warzone gehabt?