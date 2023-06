Capcom Showcase 2023: Alle Ankündigungen und Trailer in der Übersicht

Capcom zeigte in seinem Showcase unter anderem Dragons's Dogma 2.

Wie schon in den letzten Jahren hielt Capcom auch 2023 – übrigens dem 40. Jubiläumsjahr des Publishers – einen eigenen Showcase im Rahmen der "Nicht-E3" bzw. des Summer Game Fests ab. In der Nacht von Montag auf Dienstag präsentierte Capcom in knapp 35 Minuten, welche Titel wir in nächster Zeit und darüber hinaus von erwarten können. In unserer Übersicht findet ihr alle wichtigen Ankündigungen und Trailer des Capcom Showcase 2023.

Dragons Dogma 2

1:39 Es hat über 10 Jahre gedauert: Jetzt gibt es endlich Gameplay zu Dragons Dogma 2

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Release: unklar

Einen neuen Trailer oder gar Spielszenen zu Dragon's Dogma 2 gab es auf dem Showcase nicht zu sehen, dafür präsentierte Capcom aber immerhin ein paar zusätzliche Infos. Bestätigt wurde, dass ihr wie schon im Vorgänger von KI-gesteuerten Pawns (dt. Vasallen) begleitet werdet, die euch zum Beispiel bei Kämpfen unterstützen.

Ihr könnt einen Haupt-Vasallen festlegen, dessen Aussehen ihr auch anpassen könnt, die Gesamtgröße eures Teams beträgt 4. Das Spiel wird in der RE-Engine entwickelt und bietet Spielwelt, die viermal so groß sein soll wie die von Teil 1. Außerdem wurden Ulrika und Nadinia vorgestellt, die eine wichtige Rolle in der Story spielen sollen.

Ghost Trick: Phantom-Detektiv

2:49 Dieses übernatürliche Detektiv-Adventure kommt als Remaster zurück

Genre: Adventure

Adventure Plattformen: PS4, Xbox One, Switch, PC

PS4, Xbox One, Switch, PC Release: 30. Juni 2023

Dass das ursprünglich im Jahr 2010 für den Nintendo DS erschienene Adventure Ghost Trick: Phantom-Detektiv ein Remaster bekommen würde, war schon länger bekannt. Capcom nutzte seinen Showcase allerdings, um den Titel noch einmal ausführlicher vorzustellen.

Ihr übernehmt die Rolle eines Geisters, der herausfinden muss, wer er war und wie er umgekommen ist. Dafür kann er zwischen einer Geister- und einer Lebenden-Welt hin- und herwechseln. Eine kostenlose Demo ist ab sofort verfügbar, die Spielstände daraus werden dann ins fertige Spiel übernommen.

Exoprimal

3:07 Abgefahrene Kampfanzüge gegen T-Rex und Co. - Dieses Action-Spiel ist ein wilder Fiebertraum

Genre: Shooter

Shooter Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC

PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC Release: 14. Juli 2023

Der Release der Dino-Ballerei Exoprimal ist ebenfalls nicht mehr weit entfernt, weswegen auf dem Showcase noch einmal ein Zusammenschnitt zahlreicher Actionszenen präsentiert wurde. Als Supersoldat nehmt ihr in einer Reihe von brutalen Spielen teil, in denen ihr gegen Horden von Dinos antretet, darunter den besonders gefährlichen Neo-T-Rex.

Über Missionen schaltet ihr weitere Einsätze und Gear für eure Figur frei. Neben der normalen Version wird auch eine Deluxe Edition geben, die diverse Items und den Premium Pass für Season 1 enthält. Weitere Infos soll es beim Xbox Extended Showcase geben.

Pragmata

1:17 Pragmata - Erster Trailer seit drei Jahren kündigt weitere Verschiebung an

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

PS5, Xbox Series X/S, PC Release: unklar

Nach 3 Jahren Funkstille schickte Pragmata ein Lebenszeichen in Form eines extrem (!) kurzen Trailers. Viel schlauer sind wir nach dem allerdings nicht, wissen aber immerhin, dass es bis zum Release des Spiels noch dauern wird. Im Anschluss an den Teaser wurde ein Text des Entwickler-Teams eingeblendet, in dem sie erklären, dass sich der Release des Titels weiter verzögern wird – ursprünglich war der Titel für 2022 angekündigt worden.

Für Ace Attorney-Fans erscheint Anfang 2024 eine weitere Collection. Die Trilogy enthält den vierten (Apollo Justice), fünften (Dual Destinies) und sechsten Teil (Spirits of Justice) und kommt für PS4, Xbox One, Switch und PC.

1:26 Ace Attorney: Auch die Teile vier bis sechs kommen als Trilogie auf alle Plattformen

Das auf dem Xbox-Showcase enthüllte Path of the Goddess , das an Nioh erinnert, wurde noch einmal vorgestellt, es gab allerdings keinen neuen Trailer zu sehen. Der Titel erscheint für PS5, Xbox Series X/S und PC, einen Release-Termin gibt es noch nicht

, das an Nioh erinnert, wurde noch einmal vorgestellt, es gab allerdings keinen neuen Trailer zu sehen. Der Titel erscheint für PS5, Xbox Series X/S und PC, einen Release-Termin gibt es noch nicht Das 2D-Actionspiel Mega Man X Dive Offline bietet 900 (!) Stages und kommt 2023 für PC und Mobile.

bietet 900 (!) Stages und kommt 2023 für PC und Mobile. Alle, die es möglicherweise verpasst haben, erinnerte Capcom daran, dass Street Fighter 6 seit Anfang Juni erhältlich ist und zukünftig Content-Updates bekommen wird.

Resident Evil 4 VR-Mode wurde gezeigt und dabei betont, wie besonders das Parier-System in der virtuellen Realität ist. Neue Szenen aus dem kostenlosen Update gab es allerdings nicht zu sehen.

