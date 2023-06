Wenn ihr nicht genug Xbox-Neuigkeiten kriegen könnt, geht es morgen schon weiter.

Das Xbox-Showcase von gestern war vollgepackt mit Trailern und neuen Spielen. Aber Details zu den einzelnen Titeln gab es eher wenige und Entwickler*innen kamen auch kaum zu Wort (Starfield mit seiner eigenen Direct ausgenommen). Aber das soll sich beim zweiten Teil des Events ändern. Der findet schon morgen statt und das erwartet euch.

Microsoft hält morgen noch ein Xbox-Showcase ab

Das war Teil 1: Gestern Abend gab es rund eine Stunde neue Trailer, Ankündigungen und Enthüllungen. Nicht nur, aber vor allem von Spielen, die exklusiv für die Xbox erscheinen und in den Game Pass kommen. Hier könnt ihr euch einen guten Überblick verschaffen:

Teil 2 kommt morgen: Laut des Insiders Tom Warren war das aber noch nicht alles. Morgen erwartet uns direkt die nächste Show von Microsoft und sie soll auf den Namen Xbox Games Showcase Extended hören.

Wann findet das statt?

Morgen, am Dienstag, den 13. Juni, und zwar um 19 Uhr Mitteleuropäischer Zeit.

Das erwartet euch: Vor allem sollen wohl Third Party-Spiele präsentiert werden, die es nicht in den erste Showcase-Stream geschafft haben. Aber auch tiefergehende Interviews mit Entwickler*innen, Gameplay-Walkthroughs und vieles mehr steht an.

Diese Spiele werden gezeigt:

Aber das dürfte nur eine kleine Auswahl sein, immerhin waren diese Titel bereits allesamt beim ersten Showcase-Event zu sehen.

Wer auf mehr Informationen zu Avowed, Hellblade 2 oder Towerborne hofft, könnte morgen also auf seine oder ihre Kosten kommen. Insbesondere zu Avowed und Hellblade 2 gibt es bisher wirklich nur sehr wenige Details, geschweige denn ausführliches Gameplay.

Zusätzlich ist in dem Screenshot von Tom Warren auch noch von einigen ganz besonderen Special Guests die Rede. Möglicherweise werde sogar ein Celebrity zu sehen sein. Wer das sein soll, wurde natürlich noch nicht verraten.

Freut ihr euch auf mehr Details und Interviews mit den Menschen hinter den Spielen oder reicht euch der erste Showcase-Teil?