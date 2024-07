Zeit, Zeit, Zeit für einen Elfmeter! Captain Tsubasa bekommt Kartenspiel-Umsetzung und so funktionierts

Die Kartenillustrationen zeigen viele bekannte Gesichter aus dem Anime.

Mit den Geschichten um den Kicker Tsubasa Ohzora und seinen Teams dürften einige von euch wohlige Kindheitserinnerungen verbinden, insbesondere Anime "Captain Tsubasa" gehört zu den hierzulande bekanntesten und beliebsten "Nostalgie-Animes" überhaupt.

Im Jahr 2020 erschien die Videospiel-Adaption Rise of New Champions und wer als Fan der Serie jetzt auch Lust auf eine analoge Umsetzung hat, muss nicht mehr länger suchen. Denn mit "Campeones" ist gerade eine Kartenspiel mit der beliebten Anime-Lizenz auf der spanischen Crowdfunding-Plattform Verkami gestartet, die die Rasenduelle auch auf den Tisch bringt.

Die wichtigsten Fakten zum Tsubasa-Kartenspiel im Überblick

Kartenspiel

Spielerzahl: 2

2 Spielzeit: 25-40 Minuten

25-40 Minuten Altersempfehlung: Ab 10 Jahren

Ab 10 Jahren Preis: 18 Euro (+Versandkosten)

So funktioniert das Spiel: Die beiden Spieler*innen versuchen, in einem in zwei Halbzeiten (und eventuell Verlängerung) aufgeteilte Partie mithilfe ihrer Handkarten, Tore zu erzielen bzw. zu verhindern. Eine Partei hat dabei immer Ballbesitz, die andere verteidigt, abwechselnd werden nach und nach Karten ausgespielt.

Spezialmanöver wie der berühmte Tigerschuss sowie eine Motivationsmechanik, um bestimmte Spieler besser zu machen, dürften laut der Crowdfunding-Beschreibung für nette Schlababtausche sorgen.

Natürlich ist noch nicht wirklich absehbar, wie gut Campeones tatsächlich ist, da aufgrund der Beschreibungen und kurzen Vorstellungs-Videos nur ein grober erster Eindruck möglich ist. Tsubasa-Fans dürfte aber sehr wahrscheinlich die grafische Gestaltung ansprechen, die Kartenillustrationen zeigen jedenfalls viele bekannte Gesichter und Situationen aus dem Anime.

Das Spiel wird definitiv produziert, denn das Finanzierungsziel von knapp 2000 Euro wurde bereits erreicht. Die Auslieferung soll im November 2024 erfolgen.

Das große Aber!

So interessant das Ganze aussieht, gibt es hier gleich mehrere Haken. Einer davon: Campeones ist bislang nur in spanischer Sprache erhältlich, trägt dort den Untertitel "Oliver y Benjii".

Eine Unterstützung des Spiels auf der Crowdfunding-Plattform Verkami ist zudem nicht so einfach möglich. Denn aus lizenzrechtlichen Gründe wird das Spiel nach Abschluss der Kampagne und Produktion auch nur an Unterstützer*innen mit spanischer Adresse verschickt.

Eine deutsche Version des Spiels ist allerdings nicht ausgeschlossen. Derzeit ist die Firma PIFgames offenbar auf der Suche nach einem deutschen Vertrieb bzw. Verlag, mit dem dann auch eine für nicht spanisch-sprechende Personen verständliche Auflage möglich wäre. Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden und hoffen, dass es Campeones auch nach Deutschland schafft.

Würdet ihr euch eine deutsche Version des Tsubasa-Kartenspiels kaufen?