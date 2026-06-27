In diesem Captain Tsubasa-Manga spielt Deutschland in der Allianz Arena gegen Japan und so brisant geht's aus

Zum Sieg hat es im fiktiven Spiel gegen Deutschland nicht gereicht – Tsubasa kann sich trotzdem über eine gute Leistung freuen. (© Yōichi Takahashi / David Production)

Japan dreht einen 0:2-Rückstand gegen Deutschland in der Allianz Arena noch in ein 2:2 um. Das klingt nach WM 2026 (vor allem nach der DFB-Leistung im Ecuador-Spiel), ist aber die Handlung eines Manga-Kapitels, das Yōichi Takahashi bereits am 20. Oktober 2005 in der japanischen Young Jump veröffentlicht hat.

Das Kapitel trägt den Titel "Germany Dream" und erschien damals als Prolog zur Mangaserie Golden-23 – sieben Monate vor dem Eröffnungsspiel der WM 2006 auf deutschem Boden.

5:43 In Captain Tsubasa 2: World Fighters muss sich Tsubasa bei der WM gegen alle anderen Länder beweisen

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Ein 0:2, das sich rächt

Das Freundschaftsspiel zwischen den A-Nationalmannschaften beider Länder beginnt aus japanischer Sicht katastrophal: Zur Halbzeit steht es 0:2 für Deutschland, angeführt vom "Jungen Kaiser" Karl-Heinz Schneider.

Japans Trainer – in dieser Manga-Zeitlinie kein Geringerer als der brasilianische Weltstar Zico – nutzt die Pause für drei Einwechslungen, die das Kapitel zu seiner eigentlichen Handlung bringen: Tsubasa Ozora, Taro Misaki und Genzo Wakabayashi betreten erstmals den Rasen für die A-Nationalmannschaft.

Ihr Debüt dauert nur wenige Minuten, bis sie das Spiel dramatisch verändern.

Tsubasa fängt einen deutschen Konter über den 21-jährigen Schweil Teigerbran mit einem Ballgewinn ab und leitet sofort auf Misaki weiter.

Gemeinsam ziehen die beiden durch das deutsche Mittelfeld, lassen auch Abwehrrecke Hermann Kaltz hinter sich – und vollenden mit ihrem "Zwillingsschuss" zum 1:2. Torwart Oliver Hahn ist machtlos, verletzt sich beim Versuch und muss das Feld verlassen. Für ihn übernimmt Dieter Müller das deutsche Tor.

Hyugas "Raiju Shot" als letztes Wort

Mit fortschreitender Spielzeit wechselt Zico einen weiteren Debütanten ein: Kojiro Hyuga kommt für Takahara in die Partie. Den entscheidenden Moment liefert eine Ecke der Deutschen in der 81. Minute. Bollack – Kapitän der deutschen Elf – steht als Zielspieler bereit, doch Wakabayashi befördert die Flanke per Faustabwehr aus der Gefahrenzone, bevor sie zur Torchance werden kann.

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Tsubasa sichert den Ball, treibt mit schnellen Kombinationen in die Schussdistanz. Sein "Drive Shot" entpuppt sich als getarnter Pass – der Ball landet bei Hyuga, der mit seinem "Raiju Shot" zum 2:2-Endstand einschießt.

Das Ergebnis ist ein Remis, der Verlauf aber eine klare Botschaft: Takahashi ließ Japan gegen den deutschen Fußball aufholen – und wählte für diesen Moment ausgerechnet die Allianz Arena, die wenige Monate später das Eröffnungsspiel der WM 2006 ausrichten würde.

Dass Japan 17 Jahre später bei der echten WM 2022 in Katar tatsächlich ein 0:1 gegen Deutschland in ein 2:1 umbiegen würde, konnte er vielleicht nicht ahnen – aber die Hoffnung auf ein starkes Fußballjapan war offensichtlich schon immer da.

Welches Tsubasa-Match ist euch in Erinnerung geblieben?