Mario Goethe, Oliver Hahn und Bollack – so genial heißen deutsche Fußballlegenden in Captain Tsubasa

Mit der laufenden Fußball-WM 2026 bekommt der ein oder andere Anime-Fan vielleicht wieder Lust auf eine Klassikerserie: Captain Tsubasa. Der vor über 45 Jahren gestartete Manga hat so einige Anime-Umsetzungen inspiriert und dabei auch einige Hommagen an deutsche Fußballer gesetzt.
Da die echten Namen aber nicht verwendet werden dürfen, hat Mangaka Yōichi Takahashi die fiktive DFB-Mannschaft von Beginn an mit einer simplen Methode in sein Werk übertragen. Mal wandert ein Buchstabe im Namen, mal tauscht ein Konsonant die Seite – und schon ist aus einer Legende eine Manga-Figur geworden.
Drei Namen, drei Legenden
Im von Fans aufgebauten Wiki zu Captain Tsubasa finden sich schnell einige Beispiele für diese Methodik:
- Oliver Hahn ist im "Golden 23"-Arc der deutsche Stammtorwart – ziemlich schnell wird die Referenz zu Oliver Kahn deutlich. Der "Titan" kam einst vom Karlsruher SC zum FC Bayern München, avancierte dort zum Rekordtorhüter und war 2002 erster Torhüter überhaupt mit dem Goldenen Ball einer WM.
- Im Prolog zu diesem Arc taucht der Mittelfeldspieler und Deutschlands Kapitän Bollack auf, der seine Namensinspiration von Michael Ballack hat . Auch das Original war ein Mittelfeldspieler und führte zur WM 2002 die DFB-Elf als Kapitän aufs Feld.
- Mario Goethe gibt es indes in einem späteren "Rising Sun"-Arc und gibt den technisch versierten, kleinen Stürmer. Sein Vorbild ist Mario Götze, der die DFB-Elf im WM-Finale 2014 mit dem einzigen Tor zum Weltmeister krönte.
Weitere Hommagen vom Kaiser bis zum VfB Stuttgart
Für diejenigen unter euch, die mit der ursprünglichen Tsubasa-Serie aufgewachsen sind, gibt es aber natürlich einen deutschen Spieler, der noch etwas "berühmter" ist.
Dabei handelt es sich um Karl-Heinz Schneider, der im Anime auch der "junge Kaiser" genannt wird, und dabei gleich zwei reale Vorbilder hat:
- Seinen Vornamen teilt er sich mit Karl-Heinz Rummenige, der lange Jahre als Stürmer für Bayern München und Inter Mailand auf Torejagd ging und zwei Mal zum Weltfußballer des Jahres gekrönt wurde.
- Beim Kaiser-Spitznamen kann es nur einen geben: Franz Beckenbauer ist das noch immer einzigartige Kunststück gelungen, die WM als Spieler (1974) und Trainer/Teamchef (1990) zu gewinnen.
Hinzu kommt Hermann Kaltz, Defensivspieler beim Hamburger SV im Manga – dieser Name wurde direkt übernommen –, ein Verweis auf Manfred Kaltz, der als Stamm-Rechtsverteidiger des HSV in dessen Europapokal-Hochphase spielte und als Erfinder der Bananenflanke gilt.
Ein Kuriosum liefert hingegen Deuter Müller, der Torhüter des fiktiven VfB Stuttgart: Zwar hat auch im schwäbischen Original ein Dieter Müller gespielt – allerdings nur für eine Saison als Stürmer, ehe es ihn ins französische Bordeaux weiterzog.
Welchen deutschen Fußballer würdet ihr noch gerne als Captain-Tsubasa-Figur sehen – und wie würde Takahashi den Namen wohl abwandeln?
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