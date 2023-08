Netflix bringt Kult-Videospiel mit neuem Anime zurück und schon der Trailer zeigt: Die neue Castlevania-Serie wird richtig einschlagen

Im Anime geht es um den Kampf gegen die Vampire.

Nachdem der Anime zu Castlevania in vier Staffeln zu Ende erzählt wurde, kündigte Netflix nun ein neues Spin-off zum bekannten Kult-Videospiel an. In Castlevania: Nocturne geht die Vampir-Action mit einem neuen Protagonisten weiter. GamePro verrät euch alles Wichtige zum kommenden Anime (via millenium.org).

Castlevania Nocturne: Trailer zeigt Brutalität der Französischen Revolution

Worum geht es in der Serie? Trevor Belmont, der Protagonist der bisherigen vier Staffeln von Castlevania, reicht seinen Stab an seinen Nachfahren Richter Belmont weiter. Dieser wird Zeuge, wie seine Mutter grausam vor seinen Augen ermordet wird und sinnt dementsprechend auf Rache an den Vampiren. Die Handlung spielt im Jahr 1792 inmitten der Französischen Revolution.

Es ist unklar, ob Netflix die Geschehnisse aus den Videospielvorlagen nacherzählen wird. Richter Belmont tauchte unter anderem in Castlevania: Rondo of Blood auf, das erstmals 1993 für PC erschien.

Darin entführt Graf Dracula Richter Belmonts Freundin Anette Renard und seine Schwester Maria. Richter Belmont muss die Gefangenen befreien und schafft es zunächst, seine kleine Schwester zu retten. Diese schwört Vampirjägerin zu werden und sich am Kampf zu beteiligen.

Netflix hat einen Trailer veröffentlicht, in dem die actionreiche Handlung des Animes zu sehen ist:

2:30 Castlevania: Nocturne - Die Netflixserie enthüllt endlich ihren Release mit erstem richtigen Trailer

Im Trailer ist zu sehen, wie Dracula den kleinen Richter Belmont verschont und ihm verspricht, dass er ihn erst in ein paar Jahren töten wird. Die Kämpfe in Castlevania: Nocturne scheinen äußerst brutal zu sein. Es spritzt viel Blut und es fliegen sogar Köpfe durch die Gegend.

Wie lange wird die Serie gehen? Für den Anime ist bislang eine Staffel geplant, die aus acht Episoden besteht. Jede Episode soll 25 Minuten oder weniger dauern.

Die blutigen Gothic-Abenteuer der Castlevania-Reihe werden in einer aufregenden neuen Umgebung und mit höchstem Einsatz fortgesetzt. Nocturne ist eine fesselnde Geschichte über Liebe und Verlust und stellt eine Weiterentwicklung der bei Fans beliebten Netflix-Serie Castlevania dar. Die Originalgeschichte von Richter Belmont (Videospielikone und einer der beliebtesten Charaktere des Franchise) ist unerzählt.

Wann startet der Anime? Der Anime soll ab dem 28. September 2023 um 09:00 Uhr auf Netflix laufen. Um den Anime zu sehen, benötigt ihr ein aktives Abo bei Netflix.

Die Folgen werden gestückelt veröffentlicht. Das bedeutet, dass am 28. September erst einmal die erste Folge zu sehen sein wird. Die restlichen Episoden folgen in den kommenden Wochen.

Was haltet ihr von dem Castlevania-Anime? Seid ihr nach dem Trailer angefixt?