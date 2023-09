So günstig wie am Prime Day: Schnappt euch jetzt den Brettspiel-Klassiker CATAN im Angebot

Spielspaß für die ganze Familie!

Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich schon sehr auf den Herbst und die gemütlichen Abende zu Hause. Was da natürlich nicht fehlen darf, ist ein Brettspiel, das ihr mit euren Liebsten spielen könnt.

Zum Glück ist der Brettspiel-Klassiker CATAN bei Amazon gerade so günstig wie am letzten Prime Day. Also jetzt zuschlagen und sich einen entspannten Abend sichern!

Neben dem Basisspiel sind aktuell auch einige Erweiterungen im Angebot bei Amazon:

Es gibt sogar eine empfohlene Reihenfolge der Erweiterungen. Demnach sollte man mit Seefahrer beginnen, dann mit Städte und Ritter, Händler und Barbaren fortfahren und schließlich Entdecker und Piraten spielen. So wird die Komplexität und der Schwierigkeitsgrad des Spiels schrittweise erhöht.

Was erwartet euch beim CATAN Brettspiel?

CATAN wird oft als Klassiker bezeichnet. Wenn ihr also neu in der großen Welt der Brettspiele seid, könnte CATAN der perfekte Einstieg für euch sein. Wie ihr auf dem folgenden Bild sehen könnt, sind die Illustrationen sehr ansprechend und tragen zur Atmosphäre des Spiels bei.

Ganz viele Spielkarten und eine Welt voller Abenteuer erwartet euch in CATAN.

Das Abenteuer beginnt für euch und bis zu drei weiteren Spielern auf der Insel CATAN. Neben euch und euren Mitspielern kommen auf der Insel aber auch andere Seefahrer und Räuber an, die sich die Reichtümer unter den Nagel reißen wollen.

Es liegt nun an euch, euch mit euren Mitspielern einen Wettlauf um die besten Plätze für eure Siedlungen zu liefern. Baut Straßen und findet heraus, wo die ergiebigsten Rohstoffquellen liegen. Wer es geschickt anstellt, wird wachsen und seine Straßen zu Straßennetzen ausbauen.

Eine Runde geht ungefähr 75 Minuten. Die Mischung aus strategischem Aufbau, Handeln und Wettbewerb macht das Spiel unglaublich fesselnd und abwechslungsreich. Durch den variablen Aufbau des Spielplans wird jede Partie einzigartig.

CATAN ist ein Muss für jeden Brettspiel-Fan. Man kann es nicht nur mit Erwachsenen spielen, sondern mit ein wenig Unterstützung auch mit Kindern im Alter von 7 bis 12 Jahren.

Amazon Prime Day im Oktober

Übrigens, Amazon hat einen zweiten Prime Day für den 10. und 11. Oktober angekündigt. Wie beim letzten Prime Day im Sommer könnten auch hier wieder einige andere Brettspiele im Angebot sein. Schaut doch mal in unserer Ankündigungs-News vorbei:

Mehr zum Thema Start des 2. Amazon Prime Day 2023: Diesen Tag solltet ihr euch rot im Kalender anstreichen von GamePro Deals