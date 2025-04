Chainsaw Man The Movie: Reze Arc - Release, Story und was wir sonst noch zum Film wissen

Denji lernt Reze kennen und verliebt sich in sie. (Bild: © Tatsuki Fujimoto, Shueisha / Mappa)

Obwohl der Chainsaw Man-Anime im Jahr 2022 viele Fans begeisterte, blieb die Ankündigung einer zweiten Season bislang aus. Es gab dennoch gute Nachrichten, da der Kinofilm “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” angekündigt wurde.

Damit bekommen Chainsaw Man-Fans einen Film spendiert, der die “Bomb Girl”-Arc nach der ersten Staffel des Animes abdecken wird. Hier erfahrt ihr alle wichtigen Informationen zum Releasedatum und der Handlung des Films sowie der Zukunft des Animes.

Release: Wann erscheint “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”?

Kinostart: 29. September 2025

29. September 2025 Synchronisation: Japanische Originalausgabe mit englischen Untertiteln

Japanische Originalausgabe mit englischen Untertiteln Länder: Japan und 80 weitere Länder

Crunchyroll gab am 1. April 2025 den offiziellen Releasetermin des anstehenden Chainsaw Man-Kinofilms bekannt. Am 19. September 2025 kommt er in die japanischen Kinos, am 29. September 2025 erscheint er in über 80 weiteren Ländern. Dazu zählen womöglich auch Deutschland, Österreich und die Schweiz, wie es Ninotaku auf X vermutet. Es ist also wahrscheinlich, dass "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” auch in deutsche Kinos kommen wird.

Story: Worum geht es ihm Kinofilm und welche Arcs aus dem Manga werden abgedeckt?

Nachdem Denji Reze kennenlernt, wird seine Loyalität zu Makima geprüft. (Bild: © Tatsuki Fujimoto, Shueisha / Mappa)

“Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” knüpft direkt an die Geschehnisse aus der ersten Staffel von Chainsaw Man an und taucht in die sogenannte “Bomb Girl-Arc” aus dem Manga ein.

In dieser Arc lernt Denji das Mädchen Reze kennen. Sie treffen sich zu einem Date und je mehr Zeit er mit ihr verbringt, desto mehr Gefühle entwickelt er für sie. Er verliebt sich letzten Endes in Reze, was aber zu einem inneren Konflikt führt.

Immerhin hegt Denji auch starke Gefühle für seine Vorgesetzte Makima, aber seine Zuneigung zu Reze kann er ebenfalls nicht ignorieren. In der Bomb Girl-Arc wird Denji zudem mit weiteren Teufeln konfrontiert.

Die Zukunft des Animes: Wie geht es nach dem Kinofilm der Bomb Girl-Arc weiter?

Chainsaw Man-Fans wollen eine Fortsetzung. (Bild: © Tatsuki Fujimoto, Shueisha / Mappa)

Falls der Film wirklich nur die Bomb-Girl-Arc abdecken wird, bleiben noch mindestens drei weitere Arcs, die der Anime in einer potenziellen zweiten Season adaptieren kann: die International Assassin-, Gun Devil und Control Devil-Arcs.

Chainsaw Man ist momentan in zwei Segmente aufgeteilt. Die drei oben genannten Handlungsstränge gehören zu Teil 1. Teil 2 hat bereits vier Arcs mit insgesamt über 58 Kapiteln, die viel Stoff für weitere Anime-Adaptionen liefern.

Es liegt also an Animationsstudio Mappa, dem japanischen Verlag Shueisha sowie dem Chainsaw Man-Schöpfer Tatsuki Fujimoto, ob sie nach dem Release des Kinofilms noch weitere Staffeln der Anime-Serie kommen.

Ab welchem Punkt ihr in den Manga nach dem Film einsteigen könnt

Da die Annahme besteht, dass der Film nur die Bomb Girl-Arc abdecken wird, könnt ihr direkt mit Kapitel 53 in den Manga einsteigen. Kapitel 53 markiert den Anfang der International Assassin-Arc, die nach den Ereignissen von “Bomb Girl” stattfindet.

Falls ihr an dem Punkt ansetzen möchtet, an dem die erste Staffel endet und der Film anfängt, könnt ihr ab Kapitel 39 lesen. Kapitel 39 bis 52 decken die komplette Handlung von Reze ab, die auch im Kinofilm behandelt wird.

Hier könnt ihr den Manga von Chainsaw Man lesen und die erste Staffel der Anime-Serie schauen

Den Manga von Chainsaw Man könnt ihr kostenlos auf MangaPlus lesen, er hat bisher 198 Kapitel. Alle Manga-Kapitel sind auf Deutsch verfügbar.

Die erste Staffel von Chainsaw Man ist auf Crunchyroll verfügbar und umfasst 12 Folgen. Alle Episoden sind auf Deutsch synchronisiert oder alternativ in der japanischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln vertont.

Würdet ihr euch auf eine zweite Staffel von Chainsaw Man freuen oder lest ihr aktuell schon den Manga?