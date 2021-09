Wenn ihr Amazon Prime abonniert habt, könnt ihr euch heute Abend das Champions-League-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Sporting Lissabon live ansehen, und zwar ohne zusätzliche Kosten. Das Match wird exklusiv nur von Prime Video übertragen. Anpfiff ist um 21 Uhr, Amazon beginnt aber schon um 19:30 Uhr mit der Vorberichterstattung. Hier kommt ihr zum Stream:

Champions League: Borussia Dortmund vs. Sporting Lissabon live bei Amazon Prime

Um 23:15 Uhr wird es außerdem noch eine Highlight Show geben, die das Wichtigste aus den anderen Dienstagsspielen zusammenfasst, darunter auch die Partie zwischen RB Leipzig und Club Brügge. Die Show findet ihr hier:

Champions League: Highlight Show zum 2. Spieltag bei Amazon Prime

Amazon hat sich in dieser Saison die Übertragungsrechte an insgesamt 16 Champions-League-Spielen gesichert, die von der Gruppenphase bis ins Halbfinale reichen. Einige davon sind exklusiv nur bei Amazon Prime Video zu sehen, wie zum Beispiel das heutige Spiel, die Partie zwischen Bayern und Barcelona vor zwei Wochen oder das Match zwischen Borussia Dortmund und Ajax Amsterdam am 19. Oktober.

Amazon Prime Video jetzt 30 Tage kostenlos testen

Falls ihr Amazon Prime noch nicht abonniert habt, aber das heutige Spiel trotzdem auf keinen Fall verpassen wollt, ist das kein Problem: Amazon bietet nämlich eine kostenlose 30-tägige Testphase für Amazon Prime an. Damit könnt ihr also nicht nur die Partie heute gegen Lissabon, sondern auch noch das nächste Spiel von Borussia Dortmund gegen Ajax Amsterdam sehen, ohne einen Cent bezahlen zu müssen.

Amazon Prime: Jetzt 30 Tage kostenlos testen

Neben den Champions-League-Spielen könnt ihr mit der Testmitgliedschaft natürlich auch die zahlreichen weiteren Vorteile von Amazon Prime nutzen, wie kostenlosen Premium-Versand und Zugriff auf tausende Filme und Serien sowie auf mehr als zwei Millionen Songs. Denkt aber daran, dass sich die Testmitgliedschaft nach Ablauf der 30 Tage automatisch in ein kostenpflichtiges Abo umwandelt, falls ihr nicht vorher kündigt.