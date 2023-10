Champions League: Kopenhagen gegen Bayern München live schauen – Verlieren die Bayern wieder 6:2?

Kopenhagen gegen Bayern München wird exklusiv von Amazon Prime Video live übertragen.

Am Dienstagabend tritt der FC Bayern München in der Champions League beim FC Kopenhagen an. Das Spiel wird exklusiv live bei Amazon Prime Video übertragen. Um es sehen zu können, braucht ihr nichts weiter als ein ganz normales Prime-Abo. Zusätzliche Kosten gibt es nicht. Anpfiff ist um 21 Uhr, die Vorberichterstattung beginnt aber schon um 20 Uhr. Dieser Link bringt euch direkt zum Stream:

Das letzte Mal, als die Bayern im Europapokal auswärts gegen den FC Kopenhagen antreten mussten, haben sie übrigens 6:2 verloren. Zugegeben, das war schon 1991, aber auch damals hatte man nicht unbedingt mit diesem Ergebnis gerechnet. Vielleicht hält das Match bei dem vermeintlich leichten Gegner ja auch diesmal eine Überraschung bereit.

Nach der Live-Übertragung folgt noch eine Highlight-Show mit den wichtigsten Szenen aus den anderen Dienstagsspielen der Champions League, darunter beispielsweise Union Berlin gegen Sporting Braga oder auch das Duell der beiden Gruppengegner der Bayern, Manchester United gegen Galatasaray Istanbul.

Mehr Champions League bei Amazon Prime Video

Auch dieses Jahr hat sich Amazon wieder die exklusiven Übertragungsrechte für ausgewählte Dienstagsspiele der Champions League gesichert, und zwar bis zum Halbfinale. Die nächsten beiden Partien stehen bereits fest:

24. Oktober, 18:45 Uhr: Galatasaray Istanbul – FC Bayern München

7. November, 18:45 Uhr: Borussia Dortmund – Newcastle United

Mehr über die Champions League bei Amazon erfahrt ihr hier:

Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen & Prime Day-Angebote sichern

Mit der kostenlosen Testmitgliedschaft könnt ihr nicht nur Champions League schauen, sondern auch die Angebote des zweiten Amazon Prime Days am 10. und 11. Oktober nutzen.

Falls ihr noch kein Prime-Abo habt, aber trotzdem das Spiel des FC Bayern sehen möchtet, könnt ihr übrigens ganz einfach eine 30-tägige kostenlose Testmitgliedschaft starten. Das lohnt sich gerade besonders, da am 10. und 11. Oktober unter dem Namen „Prime Deal Days“ eine zweiter Prime Day 2023 mit tausenden Sonderangeboten exklusiv für Prime-Mitglieder läuft.

Außerdem bekommt ihr natürlich die üblichen Prime-Vorteile wie Zugriff auf tausende Filme und Serienstaffeln auf Amazon Prime Video, jeden Monat kostenlose Spiele über Prime Gaming und kostenlosen Premiumversand. Mehr über Amazon Prime und die Testmitgliedschaft erfahrt ihr hier:

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht könnt ihr noch weitere interessante Angebote und auch spannende neue Produkte rund um Gaming, Technik und Entertainment finden. Ihr könnt aber auch direkt einen Blick auf diese Artikel werfen: