Der vermutlich legendärste Charakter aus Dungeons & Dragons hat eine eigene Buchreihe – und der neueste Teil erzeugt schon jetzt riesigen Hype!

Im neuen Drizzt Do'Urden-Roman geht es nicht primär um ihn, sondern um seine Tochter.

Der Name Drizzt Do'Urden sollte jedem etwas sagen, der sich nur halbwegs mit Dungeons & Dragons auskennt. Der Dunkelelf existiert schließlich bereits seit der allerersten Edition des Pen and Paper Spiels und hat auch diverse Auftritte in Spielen wie Baldurs Gate 1 und 2 und selbst in Baldurs Gate 3 kann man kleine Easter Eggs zu seinem Charakter entdecken.

Mit dem neuen Buch »The Finest Edge of Twilight« widmet sich der Kult-Autor R.A. Salvatore jetzt einer neuen Figur: Drizzt Do'Urdens Tochter Breezy.

Elias Mohr Seit Elias lesen kann, steckt er seine Nase in Bücher. Am liebsten ist ihm dabei Fantasy oder Science-Fiction. Vielleicht hat er es mit einer Liebe für Bücher ein bisschen übertrieben, denn er hat sogar einen Master in Buchwissenschaften und hat bei einem Verlag für Comics und Fantasy-Romane gearbeitet. Für die GamePro macht er sich regelmäßig auf die Suche nach den besten neuen Büchern und starken Angeboten für E-Reader.

Was ist bisher über den Dungeons & Dragons-Roman bekannt?

Mit dem neuen Roman soll ein kompletter Neustart der Dunkelelf-Saga erfolgen, die seit Jahrzehnten immer wieder Erfolge feiert. Auch ich habe die ersten Zyklen mit großer Begeisterung gelesen, in denen Drizzt aus dem Reich der Drows verstoßen wird und sich an der Oberfläche zahlreichen Gefahren stellen muss und zu einem der stärksten Kämpfer Faeruns avanciert.

»The Finest Edge of Twilight« soll jetzt ein völlig neues Kapitel eröffnen, in dem Drizzt in den Hintergrund rückt und Platz für neue Charaktere macht. Es scheint so, als würde der Autor eine neue Sichtweise auf die Geschichte eröffnen wollen und das klingt für mich verdammt spannend!

Der neue Fantasy-Roman aus der Feder von R.A. Salvatore verspricht neue Ideen in traditionsreiche Reihe zu bringen.

Breezy, die Tochter von Drizzt und der Menschenfrau Cattie-brie kam bisher nur als Randfigur in manchen Dungeons & Dragons Hörspielen vor und erhält jetzt aber endlich ihren großen Auftritt in einem eigenen Roman.

Was ist der Plot des Fantasy-Buchs?

Breezy wurde von ihren Eltern im Kampf und der Magie unterwiesen und sie ist zu einer starken Kriegerin herangewachsen. Aber ihren Eltern fällt es schwer, sie nicht mehr als das kleine Mädchen zu sehen, dass sie mal war. Um sie vom Gegenteil zu überzeugen und endlich auf eigenen Beinen zu stehen nimmt sich Breezy einer herausfordernden Aufgabe an: Sie will eine Drachenmeisterin im Kloster der gelben Rose werden.

Währenddessen erhebt sich nicht weit entfernt eine dunkle Bedrohung in Form der Vampirin Dhalia, die auf dem Weg zur absoluten Unsterblichkeit eine immer größere Gefahr wird und auch Breezy und ihre Eltern haben eine Geschichte mit Dhalia, die alles noch komplizierter macht.

Ab wann ist der Roman aus der Pen and Paper-Welt zu haben?

»The Finest Edge of Twilight« wird am 07. Oktober 2025 erscheinen, es wird etwa 400 Seiten haben und kostet als gebundenes Buch 30€. Die E-Book Version ist mit 12€ wesentlich günstiger. Vorbestellen könnt ihr beides schon jetzt bei Amazon. Dabei handelt es sich allerdings aber nur um die englische Sprachausgabe. Wann die deutsche Version erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.

Wenn ihr gerne mehr lesen wollt, dann ist ein E-Reader vielleicht das Richtige für euch. Darauf kosten die Bücher meist weniger und so ein Gerät lässt sich auch viel leichter transportieren als ein dicker Wälzer. Ich empfehle euch dem Kindle Paperwhite. Der hat in meiner Sicht nicht nur die beste Auflösung was das Display angeht, sondern hat auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Drizzt Do'Urden ist einer der legendärsten Charaktere in ganz Dungeons & Dragons.

Und wer sich vorher noch in die Geschichte von Drizzt einlesen will, dem empfehle ich die erste Dunkelelf-Trilogie in der neuesten Auflage.