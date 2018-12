Die PlayStation Classic mit insgesamt 20 Spielen der PS1-Ära ist da. Was beim Nostalgie-Flash natürlich nicht fehlen darf sind Cheats, denn sind wir ehrlich, wer hat in den 90ern bitte nicht geschummelt?

PlayStation Classic - Test

So spaßig ist der Nostalgie-Trip

Nachfolgend findet ihr eine vollständige Cheatliste der fünf wichtigsten Titel auf der PS Classic:

Destruction Derby

Ridge Racer-Level:

Im Zweispieler-Modus benennt Spieler 1 RIDGE und Spieler 2 RACER um das Level freizuschalten.

Animierte Credits:

Um die animierten Credits zu sehen, nennt euch CREDITZ

Bonus Team:

Haltet während der Sicherheitswarnung L1+Links+Kreis gedrückt um das Entwicklerteam zu sehen.

Unverwundbarkeit:

Verwendet den Namen !DAMAGE! und ihr seid unzerstörbar.

Bonuslevel:

Gebt REFLECT! als Spielernamen ein und erhaltet die Bonusstrecke Ruined Monastery.

Unfairer Vorteil:

Wer die gegnerischen Autos in Rauch hüllen möchte, verwendet den Namen DERBYMAN.

Ein Affe auf der Stecke:

Wählt die Destruction Derby-Meisterschaft und nennt euch MONKEY. Startet das Spiel und legt fünf 360s auf den Asphalt. Habt ihr das gemacht, läuft ein Affe auf die Strecke der, wenn ihr in überfahrt, eine Menge Punkte bringt.

Grand Theft Auto

Wo gebe ich die Cheats ein? Begebt euch ins Namensfeld im Spielerauswahl-Menü und gebt folgende Wörter ein:

WEYHEY - 9.999.990 Punkte

- 9.999.990 Punkte SATANLIVES - 99 Leben

- 99 Leben TVMAN - Schaltet Liberty City und San Andreas frei

- Schaltet Liberty City und San Andreas frei THESHIT - Alle Cheats

- Alle Cheats Caprice - Alle Städte

- Alle Städte URGE - Schaltet Liberty City, San Andreas und Vice City (Kapitel 1) frei

- Schaltet Liberty City, San Andreas und Vice City (Kapitel 1) frei BSTARD - Schaltet alle Waffen und Städte frei und gibt euch viel Geld

- Schaltet alle Waffen und Städte frei und gibt euch viel Geld MADEMAN - Schaltet alle Waffen und Städte frei

- Schaltet alle Waffen und Städte frei PECKINPAH - Alle Waffen, Rüstung und eine Gefängniskarte

- Alle Waffen, Rüstung und eine Gefängniskarte BLOWME - Schaltet Koordinaten frei

- Schaltet Koordinaten frei EXCREMENT - 5x Punkte-Multiplikator

- 5x Punkte-Multiplikator HANGTHEDJ - Gott-Cheat

- Gott-Cheat INGLORIOUS - Schaltet alle Städte frei

- Schaltet alle Städte frei FECK - Liberty City freischalten

- Liberty City freischalten CHUFF - Keine Polizei

- Keine Polizei EATTHIS - Maximales Wanted-Level

Metal Gear Solid

Freischaltbare Features:

Kampf gegen den Red Ninja - Spielt das Spiel zweimal auf 100% durch.

- Spielt das Spiel zweimal auf 100% durch. Demo Theater-Modus - Beendet das Spiel mit beiden Enden.

- Beendet das Spiel mit beiden Enden. Extreme-Modus - Beendet das Spiel auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad.

- Beendet das Spiel auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad. Gun Shooting-Modus - Beendet die Time Attack im VR-Training.

- Beendet die Time Attack im VR-Training. Tarnanzug - Begebt euch nachdem ihr das Spiel beendet habt in Ocelot's Folter, um den Camouflage-Anzug von Otacon zu erhalten.

- Begebt euch nachdem ihr das Spiel beendet habt in Ocelot's Folter, um den Camouflage-Anzug von Otacon zu erhalten. Survival-Modus - Beendet den Gun Shooting-Modus im VR Training.

- Beendet den Gun Shooting-Modus im VR Training. Tech Demo-Modus - Beendet alle VR-Trainingsübungen.

- Beendet alle VR-Trainingsübungen. Time Attack - Meistert den Trainings-Modus im VR-Training.

- Meistert den Trainings-Modus im VR-Training. Smoking - Beendet das Spiel doppelt mit unterschiedlichen Enden und speichert auf dem gleichen Speicherplatz bevor ihr ein drittes Spiel startet.

- Beendet das Spiel doppelt mit unterschiedlichen Enden und speichert auf dem gleichen Speicherplatz bevor ihr ein drittes Spiel startet. Unendlich Munition - Schaut euch Meryl's Ende an ohne in Ocelot's Folter zu geraten und erhaltet ein gelbes Kopftuch, das euch unendlich Munition bringt.

- Schaut euch Meryl's Ende an ohne in Ocelot's Folter zu geraten und erhaltet ein gelbes Kopftuch, das euch unendlich Munition bringt. Die Kamera erhalten - Startet ein neues Spiel, nachdem ihr MGS beendet und euch Ocelot's Folter unterworfen habt.

Geist von Hideo Kojima:

Habt ihr den Ninja besiegt, macht ein Bild der orangen Roboter in Otacon's Labor. Ladet das Spiel und schaut euch das Bild an.

Rayman

99 Leben:

Pausiert das Spiel.

Drückt und haltet L2, R1, L1 und R2 in exakt dieser Reihenfolge.

Lasst die Buttons in der folgenden Reihenfolge los: L1, L2, R2, R1

Drückt Kreis

Drückt und haltet Links, Kreis, Viereck und Dreieck.

Lasst die Buttons in der folgenden Reihenfolge los: Links, Dreieck, Viereck, Kreis.

Extra Continues:

Ihr habt nur noch wenig Leben und befindet euch im Continue-Bildschirm? Dann drückt Hoch, Runter, Rechts, Links. Jetzt hat Rayman wieder 10 Continues.

Level-Passwörter:

Bongo Hills - B0D4?HL29X

- B0D4?HL29X Eraser Plains - DW44?1!CN7

- DW44?1!CN7 Gong Heights - B04DG13L9K

- B04DG13L9K Moskitos Nest - L044Z9LNHM

- L044Z9LNHM Mr Sax's Hullabaloo - B0D4?R33HP

- B0D4?R33HP Mr Stone's Peaks - 49DN?1!!WF

- 49DN?1!!WF Pink Plant Woods - L8W8Z9LW9M

- L8W8Z9LW9M Swamp of Forgetfulness - L04JPHLW9M

Resident Evil

Freischaltbare Cheats:

Unendlich Munition für den Raketenwerfer: Beendet das Spiel in einem der Modi in unter drei Stunden mit Chris oder Jill.

Beendet das Spiel in einem der Modi in unter drei Stunden mit Chris oder Jill. Unendlich Munition für die Magnum: Beendet das Spiel im Advanced-Modus und rettet alle Charaktere.

Beendet das Spiel im Advanced-Modus und rettet alle Charaktere. Alternatives Outfit: Rettet alle Charaktere im Trainings-oder Standard-Modus.

Doppelte Munition:

Selektiert den Advanced-Modus im Hauptmenü und haltet die rechte Pfeiltaste so lange gedrückt, bis die Auswahl grün wird.

Tekken 3

Freischaltbare Charaktere:

Um den Großteil der Kämpfer freizuschalten, müsst ihr den Arcade-Modus in der folgenden Anzahl meistern:

1 - Kuma

2 - Julia Chang

3 - Gun Jack

4 - Mokujin

5 - Anna Williams

6 - Bryan Fury

7 - Heihachi

8 - Ogre

9 - True Ogre

Den Wasserball freischalten:

Beendet das Spiel und habt mindestens einmal mit allen Standard-Charakteren gespielt.

Dr. Boskonovitch freischalten:

Verdient euch die Bronze-, Silber- und Gold-Schlüssel, indem ihr die Tekken Force dreimal meistert. Spielt den Modus jetzt erneut durch. Habt ihr den Boss am Ende besiegt, gelangt ihr in eine zusätzliche Arena, in der ihr Dr. Boskonovitch besiegen müsst um ihn freizuschalten.

Gon freischalten:

Erreicht einen Highscore im Survival-Modus und nennt euch GON.

Theater-Modus:

Meistert den Arcade-Modus mit allen Standard-Charakteren um den Theater-Modus freizuschalten.