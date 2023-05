Für diese Chicken McNugget-Konsole würde sogar ich mal wieder zu McDonalds gehen

Bei McDonalds China gibt's gerade einen ganz besonderen Handheld. (Bildquelle: mcdonalds.com.cn)

Die vermutlich bekannteste Fast Food-Kette der Welt macht nicht nur mit ihrem schnellen Essen viel Geld, sondern indirekt auch mit den Goodies in Happy Meals (aka Kids Menü), die uns locken sollen. In den kleinen Menü-Boxen stecken mal mehr, mal weniger interessante Dreingaben, wobei es das neueste Spielzeug sogar unabhängig davon zu kaufen gibt – leider aber bislang nur in China, was ein echtes Versäumnis ist!

Tetris-Handheld in Nugget-Form schnell ausverkauft

Darum geht's: Wie RetroDodo berichtet, gibt es anlässlich des 40. Geburtstags der Chicken McNuggets aktuell bei McDonalds China ein ganz besonderes Stück Hardware zu kaufen: einen Gaming-Handheld, der wie eins der berühmten Nugget aussieht und auf dem eine lizensierte, angepasste Version von Tetris spielbar ist.

Eingepackt in einer Pappbox, wie wir sie bei echten Chicken McNuggets kennen, und mit einem LCD-Bildschirm ausgestattet, ist der einfach gehaltene Handheld für umgerechnet 4,25 US-Dollar (rund 4 Euro) zu haben – viel viel günstiger als ein echter Nugget in Form eines Among Us-Charakters, der bei eBay versteigert wurde.

Der Nugget-GameBoy, oder wie man ihn auch nennen mag, wird zusammen mit einer Schutztasche verkauft, die ihr euch in diesem Video von SuiBianChiChiChi näher anschauen könnt:

Auf der offiziellen chinesischen Webseite wird er zusammen mit einem Happy Meal beworben, es klingt aber ganz danach, als könne man ihn auch so in den Filialen kaufen.

Annika Bavendiek

@annika908 Als Kind war es bei mir Brauch, nach einem Turnier vom Sportverein bei McDonalds zu essen. Ich habe also schon wirklich viele Goodies in meinen Happy Meals gehabt – vieles davon war echter Schrott. Heutzutage betrete ich einen McDonalds wirklich nur in Ausnahmesituationen. Es heißt also was, wenn ich mir beim Anblick dieses spielbaren Nuggets wünsche, dass es ihn auch in deutschen McDonalds-Filialen gibt, um mir mal zur Abwechslung ein Goodie zu besorgen, das ich wirklich cool finde. Sicherlich ist auch der Nugget-Handheld ein kleines billiges Teil, aber durch meine Liebe zum Gaming – insbesondere Tetris – und der Kuriosität hinter diesem "Schmuckstück", würde ich ihn trotzdem gerne meiner Sammlung hinzufügen.

Kommt der Nugget-Handheld auch nach Deutschland? Wir haben bei McDonalds nachgefragt, ob das kleine Stück Hardware es auch irgendwann regulär in die deutschen Filialen schafft. Aktuell gäbe es keine Pläne dafür. Wer also nicht in China lebt, die Tetris Game Toy-Konsole aber trotzdem um jeden Preis haben will, kann sie allerdings für rund 30 US-Dollar bei eBay finden.

Was sagt ihr zu dem Chicken McNugget-Handheld? Würdet ihr dafür zu McDonalds fahren?