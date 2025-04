Wir dachten Chips beim Zocken essen wäre schlimm: Doch dieser PS5-Gamer zeigt uns, warum Karotten der Endgegner sind

Sieht ziemlich übel aus: Verfärbter PS5-Controller (Bild: reddit.com/user/spookymemeformat/).

Wer seine Konsole und die zugehörigen Controller liebt, der spielt nur mit sauberen Fingern. Im Eifer des Gefechts kann es aber natürlich schon einmal zu Ausnahmen kommen, und wenn ihr Pech habt, sehen eure Geräte danach nicht mehr so aus wie davor. Wie zum Beispiel in diesem Fall, bei dem sich der rechte Analogstick eines PS5-Controllers sehr stark orange verfärbt hat. Laut dem Urheber des Reddit-Beitrages soll das daran liegen, dass er Karotten beim Zocken gegessen hat.

Wenn ihr nicht wollt, dass sich euer Controller einfärbt, solltet ihr auch von Karotten die Finger lassen

Darum geht's: Wahrscheinlich gehört ihr zu den vernünftigeren Menschen da draußen, die sorgsam auf ihre Habseligkeiten achten und teure Geräte wie Controller und Konsolen pfleglich behandeln. Aber selbst in den ordentlichsten Haushalten kann es bei ausgedehnten Zock-Sessions zu gefürchteten Heißhunger-Attacken kommen.

Autoplay

Da stellt sich natürlich die Frage: Was essen? Damit es nicht allzu fettig, schmutzig, krümelig und ungesund wird, eignen sich natürlich Chips oder Ähnliches nicht so gut. Stattdessen schwören viele Spieler*innen auf gesunde Snacks wie Nüsschen, Obst oder Gemüse – gern auch schon in mundgerechte Häppchen präpariert.

Karotten klingen beim ersten Hören wie das perfekte Snack-Gemüse beim Zocken. Sie sind äußerst gesund und kommen noch dazu in einer derart handlichen Form daher, dass man sie einfach nur kurz packen und abbeißen muss.

Aber offenbar kann es dabei zu üblen Verfärbungen kommen: Zumindest schwört Reddit-User SpookyMemeFormat Stein und Bein, dass er lediglich Karotten gemampft habe und sich dadurch die Analogsticks seines schicken, hellen DualSense-Controller so sehr verfärbt haben, wie ihr es hier auf dem Bild sehen könnt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Aber kann das wirklich sein? Viele Menschen in den Kommentaren haben da so ihre Zweifel. Sie vermuten eher, dass Tortilla-Chips, Ähnliches mit Käse oder etwas anderes in dieser Richtung für derart starke Verfärbungen verantwortlich sein müssten.

Wie bekommt man das wieder sauber? Es gibt verschiedene Ideen und eine ganz wichtige Warnung in den Kommentaren. Ihr könnt zwar vieles mit Alkohol reinigen, aber solltet das auf keinen Fall bei den Analogsticks tun. Das Gummi und die Beschichtung der Sticks können sich dadurch nämlich mit der Zeit auflösen und sehr unangenehm klebrig werden.

Womöglich hilft Backpulver oder Essig. Das wurde zumindest empfohlen und soll laut einem weiterführenden Kommentar des Post-Urhebers auch in Ansätzen geholfen haben. Zumindest das Schlimmste habe sich so entfernen lassen. Aber eben nicht alles und als Nächstes wird dann wohl UV-Licht ausprobiert.

Was snackt ihr so beim Zocken und wie sorgt ihr dafür, dass euer Equipment nicht darunter leidet?