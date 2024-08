Gesund essen beim Zocken - Diese 7 Snacks sind ideal für Zwischendurch

Das richtige Essen entscheidet mit, wie gut wir uns fühlen, auch beim Zocken.

Während wir spielen, ist der schnelle Griff in die Süßigkeitentüte meist sehr verführerisch, aber eben auf Dauer auch nicht so gesund. Im Rahmen unserer Themenwoche Gesundheit wollen wir euch daher einige Alternativen vorstellen. Hierfür haben wir uns mit dem zertifizierten Ernährungsberater Benno Masemann unterhalten.

Was macht einen guten Snack überhaupt aus?

Ehe wir zu unseren Tipps kommen, wollen wir zunächst über das einfache “weil sie ungesund sind” klären, warum Snacks wie Chips, Fruchtgummie oder Pizza vermieden werden sollten.

Zuerst einmal enthalten viele dieser Snacks industriellen Zucker, der einen Teufelskreis in Gang setzt. Wenn wir zum Beispiel Süßigkeiten essen, steigt unser Blutzucker deutlich an. Daraufhin wird Insulin ausgeschüttet, was wiederum zu Heißhunger führt. Kurz gesagt bekommen wir also immer wieder Lust auf noch mehr Süßes.

Ebenfalls vermeiden sollten wir Lebensmittel mit "leeren Kalorien". Leer deshalb, da sie kein langanhaltendes Sättigungsgefühl verursachen, weil sie uns beim Verzehr keine guten Mineralien, Nährstoffe oder Vitamine liefern. Wir essen immer weiter, ohne satt zu werden.

Doch was macht nun, abgesehen von der gesunden Komponente, gute Gaming-Snacks aus? Hier spielen noch ein paar weitere Faktoren eine Rollen:

leicht zu greifen

nicht fettig und/oder klebrig

kann nicht kleckern und/oder krümeln

schnell zuzubereiten

sollte länger bei Raumtemperatur stehen können

Jetzt kommen wir endlich zu unseren Snack-Alternativen. Genauer gesagt haben wir für euch, mit der Unterstützung von Benno Masemann, sieben Empfehlungen zusammengetragen.

Gesunder Snack Nr. 1: Brot & Hummus

Ein gesunder Snack, der schnell zubereitet ist, ist Brot. Vorzugsweise solltet ihr Vollkornbrot nehmen, da es gesünder als etwa Weißbrot ist. Vollkornbrot liefert eurem Körper im direkten Vergleich mehr gesunde Ballaststoffe und hat weniger Kalorien.

Als Dip könnt ihr Hummus hinstellen. Dieser sei, wie uns unser Experte versicherte, immer gut und lecker. Gleichzeitig ist Hummus allerdings auch ziemlich kalorienreich. Deshalb solltet ihr idealerweise nicht zu viel davon essen.

Gesunder Snack Nr. 2: Cherrytomaten

Wunderbar geeignet sind zudem Cherrytomaten. Diese sind nicht nur gut zu greifen, mit einem Happs im Mund und kalorienarm, sondern liefern eurem Körper auch wichtige Vitamine (B1, B2, B6, C, E, K) sowie Niacin. Diese Früchte sind also klein, aber oho!

Gesunder Snack Nr. 3: Gekochte Eier

Eier sind wunderbare Proteinlieferanten und liefern unserem Körper ebenfalls Mineralstoffe (Eisen, Kalium, Kalzium, Natrium) sowie Vitamine (A, B1, B2, D, E). Hartgekocht sind sie nicht nur gesund, sondern auch schnell verzehrt.

Dennoch solltet ihr diesen Snack ebenfalls nur in Maßen genießen. Gesunden Menschen wird etwa der Verzehr von zwei bis drei Eiern pro Woche empfohlen. Menschen mit Vorerkrankungen, zum Beispiel Herzproblemen, sollten Eier noch bedachter essen.

Gesunder Snack Nr. 4: Karotten- & Sellerie-Sticks

Absolute Klassiker unter gesunden Snacks sind sicherlich Karotten- und Sellerie-Sticks. Diese sind schnell zubereitet und versorgen den Körper mit Antioxidantien, Mineralien (Eisen, Kalium, Kalzium) und Vitaminen (B, C, E, K). Mit einem kleinen Joghurt-Dip sind sie ein hervorragender Gaming-Snack!

Apropos Antioxidantien: Was ist das überhaupt? Diese Stoffe bieten unserem Körper Schutz gegen sogenannte freie Radikale. Diese schüttet unser Körper etwa aus, wenn wir schädlichen Umwelteinflüssen (UV-Strahlung, Zigarettenrauch) ausgesetzt sind. Antioxidantien helfen unserem Körper dabei, diese Schadstoffe zu bekämpfen.

Gesunder Snack Nr. 5: Nüsse & Sonnenblumenkerne

Nüsse und Sonnenblumenkerne sind ebenfalls schnell griffbereit und kommen mit allerlei gesunden Nährstoffen wie Kalzium, Magnesium und Phosphor.

Doch Achtung: Unser Experte warnt davor, hiervon zu viel zu essen. Gerade Nüsse sind sehr kalorienreich, weshalb hier eine Hand voll pro Tag absolut ausreichend ist.

Sonnenblumenkerne sind gesund, aber natürlich auch nur in Maßen.

Gesunder Snack Nr. 6: Proteinpudding

Falls es doch eine süße Nascherei sein soll, könnt ihr zu einem Proteinpudding greifen. Da diese auf Proteinbasis produziert werden, enthalten sie weniger Zucker und Fett als normaler Pudding. Außerdem ist Proteinpudding in der Regel laktosefrei. Dank des hohen Eiweißanteils sättigt euch ein Proteinpudding darüber hinaus länger als ein normaler.

Gesunder Snack Nr. 7: Reiswaffeln

Falls ihr etwas knuspriges essen möchtet, eignen sich Reiswaffeln gut als Chips-Alternative. Dieser Snack enthält fast kein Fett und Zucker, dafür jedoch relativ viele Proteine. Falls ihr möchtet, könnt ihr sie auch mit anderen gesunden Snacks kombinieren, etwa frischem Gemüse oder auch ein bisschen Hummus.

Was ist mit Getränken?

Natürlich benötigt der Körper auch Flüssigkeit und hier empfiehlt uns Benno Masemann in erster Linie und wenig überraschend Wasser. Falls ihr diesem etwas Geschmack verleihen möchtet, reicht hierfür schon ein bisschen Zitronensaft. Alternativ könnt ihr es auch mit Bio-Obstsäften mischen, idealerweise in einem Verhältnis von 30% Saft zu 70% Wasser.

Welche gesunden Snacks esst ihr bei einem Gaming-Abend? Verratet es uns gerne unten in den Kommentaren!