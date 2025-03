Cinderella als Cyborg und Rotkäppchen als Raumfahrerin: Diese Buchreihe stellt die Märchen eurer Kindheit komplett auf den Kopf!

Was wäre, wenn Cinderella plötzlich Cinder heißen würde, Beine aus Stahl hätte und als Mechanikerin in einer Werkstatt arbeiten würde? Dann sind ihr in der Welt der Luna-Chroniken gelandet, die den Märchen-Prinzessinnen einen völlig neuen Anstrich gibt.