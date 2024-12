CoD: Black Ops 6 könnt ihr bald gratis spielen: Alles zum Zeitraum, ob ihr PS Plus benötigt und mehr

Falls ihr keinen Game Pass abonnieren und CoD Black Ops 6 bisher nicht kaufen wolltet, könnt ihr bald gratis spielen.

Call of Duty: Black Ops 6 ist jetzt bereits einige Wochen auf dem Markt und es wird Zeit für das erste größere Gratis-Anspielevent. Soll heißen: Ihr bekommt schon sehr bald die Gelegenheit, den Shooter kostenlos auszuprobieren. Aber nicht einfach nur für ein Wochenende, sondern eine ganze Woche lang. Alle Infos dazu und was genau spielbar ist, findet ihr hier.

Call of Duty: Black Ops 6 - Wann geht die Gratis-Woche los?

Es dauert nicht mehr lange: Schon nächste Woche könnt ihr euch ins Getümmel stürzen und CoD Black Ops 6 ausprobieren.

Startdatum : Los geht's am Freitag, den 13. Dezember.

: Los geht's am Freitag, den 13. Dezember. Uhrzeit : Der genaue Zeitpunkt wurde noch nicht bekannt gegeben, wir gehen aber von spätestens 18 oder 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit aus, das war in der Vergangenheit bei Updates und ähnlichem auch oft so.

: Der genaue Zeitpunkt wurde noch nicht bekannt gegeben, wir gehen aber von spätestens 18 oder 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit aus, das war in der Vergangenheit bei Updates und ähnlichem auch oft so. Ende des Gratis-Zeitraums: Der kostenlose Spaß mit Black Ops 6 endet am 20. Dezember. Ihr habt also eine ganze Woche Zeit.

Wie groß fällt der Download aus? Wie viel ihr herunterladen müsst, wenn ihr nur an der Gratis-Woche teilnehmen wollt, steht leider noch nicht fest.

Heute startet das Midseason-Update Season 1 Reloaded und bringt unter anderem diese neuen Inhalte:

CoD Black Ops 6-Gratis-Woche: Welche Inhalte können gespielt werden?

Das steckt drin: Die Singleplayer-Kampagne kann nicht gespielt werden, aber die beiden anderen großen Teile des Spiels stehen euch mit ein paar kleineren Abstrichen zur Verfügung. Ihr dürft also sowohl den Multiplayer- als auch den Zombies-Modus ausprobieren.

Multiplayer-Inhalte: Ihr könnt den Multiplayer von Call of Duty Black Ops 6 auf insgesamt sechs Karten spielen, zu denen unter anderem auch Hacienda, Extraction und die neue Weihnachts-Version von Nuke Town gehört. Ihr könnt sie in den Standard-Modi wie Team Deatchmatch, Hardpoint, Domination und Abschuss bestätigt, aber auch im endlich wieder spielbaren Prop Hunt-Modus zocken.

Zombies-Inhalte: Hier könnt ihr euch die beiden Maps Liberty Falls und Terminus zu Gemüte führen und Runde um Runde versuchen, gegen die untoten Horden zu bestehen. Beide Karten können sowohl im Standard- als auch im Directed-Modus gespielt werden. Die neue Map Citadelle des Morts bleibt allerdings zahlenden Kunden vorbehalten.

Brauche ich PS Plus, um CoD Black Ops 6 kostenlos ausprobieren zu können?

Ja. In der Regel kommt ihr nicht an einem PS Plus-Abo vorbei, wenn ihr auf der PS4 oder PS5 online spielen wollt. Da es sich hierbei um Multiplayer- und Koop-Modi handelt, benötigt ihr also auch hier ein aktives Abo sowie eine Internetverbindung, um an der kostenlosen CoD Black Ops 6-Woche teilnehmen zu können.

Dasselbe gilt natürlich auch für Xbox-Spieler*innen. Um auf die Online-Funktionen eurer Xbox Series S/X oder Xbox One zugreifen zu können, benötigt ihr ein Xbox Game Pass Core-Abo (ehemals Xbox Live Gold).

Werdet ihr an der Gratis-Woche von Call of Duty Black Ops 6 teilnehmen, spielt ihr sowieso schon fleißig oder interessiert euch der Shooter gar nicht?