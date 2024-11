CoD Black Ops 6 & Warzone Season 1 - Termin, Uhrzeit, Inhalte: Alle Infos zum ersten großen CoD-Update

Call of Duty: Black Ops 6 läutet die Season 1 ein und das bringt haufenweise Neuerungen.

In wenigen Tagen geht es los und Call of Duty: Black Ops 6-Spieler*innen können sich in die neuen Inhalte von Season 1 stürzen. Das bedeutet wie immer natürlich neue Waffen, Operatoren, Maps, Modi, Bundles und anderweitige Gameplay-Updates. Was das für Warzone bedeutet sehen wir uns natürlich ebenfalls an, aber auch alle anderen wichtigen Infos findet ihr hier im Überblick.

Die wichtigsten Infos zum Start von Season1 in Black Ops 6 und Warzone

Startdatum: 14. November 2024

14. November 2024 Uhrzeit: 18 Uhr deutscher Zeit

So viel müsst ihr herunterladen: Die Downloadgröße für die beiden Updates in Warzone und CoD Black Ops 6 kennen wir dank PlayStation Game Size jetzt ebenfalls bereits.

Black Ops 6: Hier werden 35 GB fällig, insgesamt sind es dann ungefähr 90 GB.

Hier werden fällig, insgesamt sind es dann ungefähr 90 GB. Warzone: Für den Free2Play-Shooter müsst ihr zusätzlich nur 10 GB herunterladen.

Gibt es einen Preload? Wahrscheinlich schon. Die genaue Uhrzeit und das Datum dafür stehen aber noch nicht fest. In der Regel könnt ihr aber ungefähr 24 Stunden vor dem Start der Season mit dem Herunterladen der Dateien anfangen.

Die neuen Inhalte von Season 1 im Überblick

Hier seht ihr die CoD BlOps 6- und Warzone-Season 1-Roadmap.

Das steckt drin: Treyarch und Activision verraten in einem umfangreichen Beitrag auf dem offiziellen Call of Duty-Blog, was euch in der ersten Season von Black Ops 6 erwartet.

Inhalte für CoD Black Ops 6

Neue Maps : Es gibt drei brandneue Multiplayer-Maps in Form von Hideout, Heirloom und Extraction. Dann kehrt auch noch Hacienda zurück und Nuketown wird weihnachtlich geschmückt. Eine weitere neue Map soll später ebenfalls noch folgen.

: Es gibt drei brandneue Multiplayer-Maps in Form von Hideout, Heirloom und Extraction. Dann kehrt auch noch Hacienda zurück und Nuketown wird weihnachtlich geschmückt. Eine weitere neue Map soll später ebenfalls noch folgen. Zwei neue Modi jetzt, mehr später: Im Ransack-Modus müsst ihr euch Gold schnappen und bewachen. Dann kehrt auch noch der Party-Modus Prop Hunt zurück und zum Midseason-Update folgen zeitlich begrenzte Weihnachtsmodi. Außerdem soll auch Ranked Play bald eingeführt werden.

Im Ransack-Modus müsst ihr euch Gold schnappen und bewachen. Dann kehrt auch noch der Party-Modus Prop Hunt zurück und zum Midseason-Update folgen zeitlich begrenzte Weihnachtsmodi. Außerdem soll auch Ranked Play bald eingeführt werden. Neue Extras: Zum Launch von Season 1 warten ein neuer Perk und ein neuer Scorestreak auf euch. Das Midseason-Update soll dann noch einen Perk und eine neue Wildcard bringen.

Zum Launch von Season 1 warten ein neuer Perk und ein neuer Scorestreak auf euch. Das Midseason-Update soll dann noch einen Perk und eine neue Wildcard bringen. Zombies: Ein neuer Modus und eine neue Waffe kommen direkt ins Spiel, aber der richtig große Content-Drop folgt erst später.

Das passende Video gibt es hier:

8:19 Call of Duty: Black Ops 6 - Test-Video zu Multiplayer und Zombie-Modus

Autoplay

Das sind die neuen Waffen:

Der neue Battle Pass bringt natürlich auch wieder den einen oder anderen neuen Schießprügel ins Spiel. Neue Aufsätze gibt es ebenfalls und im Verlauf der Season sollen noch mehr neue Waffen folgen.

Krig C : Die neue Assault Rifle wird über den Battle Pass freigeschaltet.

: Die neue Assault Rifle wird über den Battle Pass freigeschaltet. SAUG : Das neue SMG steckt ebenfalls im Battle Pass.

: Das neue SMG steckt ebenfalls im Battle Pass. SIRIN 9MM und der Power Drill , ein Nahkampf-Akkuschrauber, werden über ein Special Event erhältlich sein.

, ein Nahkampf-Akkuschrauber, werden über ein Special Event erhältlich sein. Ein Fleischermesser, eine Shotgun sowie ein Scharfschützengewehr kommen dann später innerhalb der Season.

Diese neuen Inhalte bringt Season 1 für Warzone

1:29 CoD Warzone bekommt im November 2024 eine neue Resurgence-Map: Trailer stellt 'Area 99' vor

Autoplay

Neue Map Area 99: Mit einem Wüstensetting bekommt Warzone zum Start von Season 1 die neue Resurgence-Map Area 99 spendiert.

Mit einem Wüstensetting bekommt Warzone zum Start von Season 1 die neue Resurgence-Map Area 99 spendiert. Urzikstan kehrt zurück, genau wir Rebirth Island.

Modi und Features: Resurgence, Battle Royale, Beutegeld gibt's direkt zum Start, später folgen Ranglisten und zeitlich begrenzte Modi.

Resurgence, Battle Royale, Beutegeld gibt's direkt zum Start, später folgen Ranglisten und zeitlich begrenzte Modi. Black Ops 6-Integration: Mit dem Start von Season 1 hält das Omnimovement aus Black Ops 6 Einzug in der Warzone, die Waffen und Perks, der Gunsmith und vieles mehr kommt ebenfalls.

Mit dem Start von Season 1 hält das Omnimovement aus Black Ops 6 Einzug in der Warzone, die Waffen und Perks, der Gunsmith und vieles mehr kommt ebenfalls. Progression, Inventar und mehr: Warzone bekommt Prestige-Stufenaufstiege, ein vereinfachtes Inventar-Managementsystem und vieles mehr.

Call of Duty Black Ops 6 ist am 25. Oktober 2024 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S/X sowie für den PC erschienen. Warzone existiert streng genommen schon seit dem Jahr 2020. Offiziell wurde 2022 aber ein Warzone 2.0 veröffentlicht, das eine Mischung aus Reboot, Fortsetzung und großem Update war. Mittlerweile wurde der Vorgänger mit der Caldera-Map abgeschaltet.

Wie gefallen euch die Ankündigungen für Season 1 in Call of Duty Black Ops 6 und Warzone? Was wünscht ihr euch noch?