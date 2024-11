CoD Black Ops 6 & Warzone Season 1 startet heute - Alle Infos zum Launch im Live-Ticker

Black Ops 6 und Warzone bekommen durch das Season 1-Update einige neue Inhalte.

Auch mit dem Release von Black Ops 6 ändert sich die Season-Strategie von Call of Duty nicht. Auch im kommenden Jahr werdet ihr also regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt, die über Season bzw. Midseason (Reloaded)-Updates ins Spiel kommen. Mitte November steht das erste Season-Update für Black Ops 6 und Warzone an und wir haben alle Infos für euch.

Live-Ticker zum Start von Season 1 in Black Ops 6 & Warzone

08:00 Uhr Guten Morgen zusammen! Ich (Tobi) begrüße euch ganz herzlich zum GamePro-Live-Ticker anlässlich des Starts von Season 1 in Call of Duty Black Ops 6 und Warzone. Ich begleite heute den Launch und versorge euch mit den wichtigsten Informationen.

Datum, Uhrzeit und Preload für Season 6 in MW3 & Warzone

Wann geht Season 6 los? Am 14. November um 18:00 Uhr deutscher Zeit

Am deutscher Zeit Gibt es einen Preload? Das ist bislang nicht bekannt, aber wahrscheinlich. In der Vergangenheit konnten PlayStation- und PC-Spieler*innen bereits vorab die Updates für neue Seasons herunterladen, alle mit einer Xbox gingen dagegen leer aus. Möglicherweise ändert sich aber mit der ersten Season für das neue Call of Duty.

Das ist bislang nicht bekannt, aber wahrscheinlich. In der Vergangenheit konnten PlayStation- und PC-Spieler*innen bereits vorab die Updates für neue Seasons herunterladen, alle mit einer Xbox gingen dagegen leer aus. Möglicherweise ändert sich aber mit der ersten Season für das neue Call of Duty. Wie groß ist der Download? ca. 35 GB (PS5-Version von Black Ops 6), 10 GB (Warzone) - (Quelle)

1:30 CoD Black Ops 6: Launch-Trailer zur Season 1 zeigt einige der neuen Inhalte in Aktion

Diese Inhalte kommen in Season 1 in CoD Black Ops 6 & Warzone dazu

Alle Inhalte von Season 1 in der Übersicht

Season 1-Inhalte für Black Ops 6

3 neue 6v6-Maps: Hideout, Heirloom, Extraction

Hideout, Heirloom, Extraction 1 neue Modus : Ransack

: Ransack 4 neue Waffen: Krig C, SAUG, SIRIN 9MM, Power Drill

Krig C, SAUG, SIRIN 9MM, Power Drill Neue Extras: Ein weiterer Scorestreak sowie ein neuer Perk

Ein weiterer Scorestreak sowie ein neuer Perk Zombie-Modus: Directed-Modus sowie eine neue Waffe (Hand Cannon)

Weitere Inhalte folgen dann zur Midseason (Reloaded), dann erscheint unter anderem auch eine weitere Zombies-Map.

Season 1-Inhalte für Warzone

Neue Resurgence Map: Area 99

Area 99 2 Map-Comebacks: Urzikstan und Rebirth Island

Urzikstan und Rebirth Island Modus-Comebacks: Battle Royale, Plunder, Resurgence

Battle Royale, Plunder, Resurgence Update für Bewegungssystem: Mit Season 1 wird das Omnimovement-System aus Black Ops 6 auch in Warzone integriert.

Eine komplette Übersicht sämtlicher Inhalte von Season 1 findet ihr in diesem Artikel:

Call of Duty: Black Ops 6 3 ist seit dem 25. Oktober 2024 für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One sowie den PC erhältlich. Der Free2Play-Ableger Warzone startete bereits im Jahr 2020 und wurde vor anderthalb Jahren mit dem "2.0-Update" großflächig überarbeitet.

Bereits im Dezember steht dann schon das Reloaded-Update für die beiden Spiele an, dann werden zahlreiche weitere Inhalte hinzugefügt.