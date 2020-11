CoD Black Ops Cold War - Alle Missionen/Kapitel der Kampagne & Spielzeit

Shooter haben oft eine Kampagne, die bereits nach wenigen Spielstunden vorbei ist. Umso intensiver und spannender müssen die Missionen sein. Spieler*innen sollen das Gefühl haben, einen actiongeladenen Film zu spielen.

Wie lange ist die Story? Von CoD Black Ops Cold War könnt ihr eine durchschnittlich lange Shooter-Kampagne erwarten. Je nachdem, wie viel Zeit ihr euch lässt, erlebt ihr das Ende der Geschichte in etwa 5 bis 7 Stunden. Dies ist in 10 Missionen aufgeteilt, wobei die letzte noch einmal zweigeteilt ist.

Natürlich könnt ihr etwas mehr Zeit im Spiel verbringen, wenn ihr den Schwierigkeitsgrad in die Höhe schraubt oder alle Trophäen sammeln möchtet. Dennoch bietet CoD Black Ops: Cold War die meiste Spielzeit in den Multiplayer-Modi.

Es sollte klar sein, dass ihr in diesem Artikel mit Spoilern zu rechnen habt. Wir verraten euch zwar nicht, was genau in den Missionen passiert und welche Überraschungen euch erwarten, dennoch ist es unter Umständen möglich, aus den Missionsnamen Rückschlüsse auf die Handlung zu ziehen.



Daher könnt ihr an dieser Stelle aufhören zu lesen, falls ihr euch nicht spoilern lassen wollt.