Activision und Treyarch veröffentlichen am 13. November Call of Duty Black Ops Cold War für die PS4, Xbox One und den PC. Pünktlich zu den ersten Infos aus der Kampagne lässt sich das Spiel nun auch vorbestellen, die Seiten im PS Store und Xbox Store sind nun freigeschaltet. Der Shooter lässt sich in drei Versionen ordern:

Die Versionen von Black Ops Cold War

Standard Edition (PS4, Xbox One)

Das Spiel Call of Duty Black Ops Cold War

Das Confrontation Waffenpaket

Preis: ca. 60 Euro

Link zur Standard Edition im PS Store

Link zur Standard Edition im Xbox Store

Cross-Gen-Bundle (PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X)

Dieses Bundle enthält die aktuelle Version plus die entsprechende Next Gen-Fassung, sobald die PS5 und die Xbox Series X an den Start gehen. Der Aufpreis dafür beträgt im Vergleich zur Standard Edition.

Das Spiel Call of Duty Black Ops Cold War

Das Confrontation Waffenpaket

Preis: ca. 70 Euro

Link zum Cross-Gen-Bundle im PS Store

Link zum Cross-Gen-Bundle im Xbox Store

Ultimate Edition (PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X)

Das Spiel plus diverse Extras. Das Cross-Gen-Bundle ist ebenfalls enthalten.

Das Spiel Call of Duty Black Ops Cold War

Next Gen-Upgrade

Land, Sea and Air-Pack ( 3 Operator Skins, 3 Vehicle Skins, 3 Waffen-Blaupausen)

Battle Pass Bundle

Confrontation Waffenpaket

Preis: ca. 90 Euro

Link zur Ultimate Edition im PS Store

Link zur Ultimate Edition im Xbox Store

Vorbesteller der digitalen Editionen bekommen zudem Early Access zur kommenden Open Beta sowie Operator Frank Woods und eine Assault Rifle-Blaupause, die sofort in Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone eingesetzt werden kann.