Die PS5 Steelbook Edition von Modern Warfare 2 exklusiv bei MediaMarkt vorbestellen

Bald ist es soweit und Modern Warfare 2 ist endlich hier – da wird es jetzt Zeit, vorzubestellen! Wenn ihr euch bei MediaMarkt die PS5-Version des Spiels kauft, bekommt ihr das schicke, exklusive Steelbook dazu. Ein echtes Sammlerstück! Sichert euch jetzt den Shooter des Jahres im schönsten Gewand.

Call of Duty Modern Warfare 2: Der Blockbuster des Jahres

Jedes Jahr, wenn ein neues Call of Duty erscheint, hat es keine leichte Aufgabe. Denn es muss sich mit den zahlreichen Vorgängern messen, die mal mehr mal weniger hervorragend waren. Vor allem in der aktuellen Ära gibt es einen Titel, der seit seinem Release alle Nachfolger überstrahlt: Modern Warfare. Nachdem Activision 2019 wieder in das vermutlich beliebteste Setting zurückgekehrt ist, um an den Erfolg des revolutionär guten vierten Teils anzuknüpfen, liegt die Messlatte hoch.

Nicht verwunderlich also, dass jetzt die direkte Fortsetzung des Action-Krachers kommt. Bekannte Gesichter wie Captain Price und Co. sind wieder in einen Plot rund um Terroristen, internationale Verschwörungen und dem Kampf gegen Drogen verwickelt. Dass die Story wieder ein wahres Spektakel wird, steht außer Frage.

Der Multiplayer: Das CoD-Herzstück

Die Story kann noch so gut, die Extras noch so schön sein, das wichtigste eines Call of Duty Spiels war, ist und bleibt der Multiplayer. Dieses Jahr haben sich die Entwickler-Teams wieder richtig ins Zeug gelegt, um euch packende Shooter-Gefechte zu liefern. Wenn ihr Modern Warfare (2019) gespielt habt, werdet ihr euch direkt wohlfühlen. Das Gameplay orientiert sich nämlich stark am Vorgänger.

Dennoch gibt es einige spannende Neuerungen, so könnt ihr jetzt etwa aus vollem Lauf direkt in eine kriechende Position springen – müsst in der Position aber kurz warten, bevor ihr schießen könnt. Außerdem könnt ihr euch jetzt an Wände hängen und über die Kante schießen. Das geht zwar nur mit einer Pistole und nachladen könnt ihr währenddessen auch nicht, verschafft aber einen guten Sicht-Vorteil und kann zum Entdecken von Abkürzungen genutzt werden.

Auch die Perks haben sich verändert, so müsst ihr diese mächtigen Fähigkeiten im Laufe eines Matches "freispielen", je mehr Punkte ihr durch Abschüsse, Objectives und Assists macht, desto mehr schaltet ihr frei. Insgesamt wirkte der Multiplayer in den bisherigen Betas schon sehr rund. Wie gut das Endprodukt ist? Findet es am 28. Oktober selbst heraus!