CoD Modern Warfare 3 - Alle Multiplayer-Modi zum Release im Überblick und was nach Launch noch kommt

Call of Duty Modern Warfare 3 feiert bald seinen Release und hier findet ihr eine Multiplayer-Übersicht.

Call of Duty Modern Warfare 3 wirft schon seit geraumer Zeit lange Schatten voraus. Jetzt dauert es aber nur noch ein paar Tage, dann könnt ihr euch wieder in die wilden Multiplayer-Partien stürzen. Da stellt sich natürlich auch die Frage danach, welche Modi dieses Mal zum Release an den Start gehen. Activision hat schon jede Menge angekündigt, einiges folgt aber auch erst nach dem Launch.

CoD Modern Warfare 3-Release: Diese Multiplayer-Modi stehen direkt zum Launch Gewehr bei Fuß

CoD Modern Warfare 3 kommt bald: Alle Jahre wieder erscheint ein Call of Duty und das gilt auch für dieses Jahr. Schon am 10. November erfolgt der reguläre Release des Shooters. Ab dem 2. November (also ab morgen) gibt es die Möglichkeit, die Singleplayer-Kampagne vorab zu spielen. Wie die aussieht, seht ihr hier:

10:22 CoD Modern Warfare 3 - Knapp 9 Minuten Gameplay aus dem neuen Shooter

Das steckt im Multiplayer: Viele CoD-Fans dürfte aber natürlich vor allem der Multiplayer-Modus interessieren. Wie der sich zusammensetzt und welche verschiedenen Möglichkeiten zum Austoben euch direkt zu Release erwarten, seht ihr hier:

3v3v3-Modus Cutthroat

Im Halsabschneider-Modus tretet ihr in drei Dreierteams gegeneinander an. Das bringt ein bisschen frischen Wind in die normale Dualität der meisten CoD-Matches. Das erste Team, das das Runden-Ziel erreicht, gewinnt.

6v6-Modi: Die Klassiker

Team Deathmatch: Wie gewohnt geht ihr euch in zwei großen Teams gegenseitig an die Gurgel.

Wie gewohnt geht ihr euch in zwei großen Teams gegenseitig an die Gurgel. Domination: Nehmt die Punkte ein und verteidigt sie. Wer am längsten am meisten Punkte hält, gewinnt.

Nehmt die Punkte ein und verteidigt sie. Wer am längsten am meisten Punkte hält, gewinnt. Search & Destroy: Ohne Respawns müssen hier entweder Bomben gezündet oder aber entschärft werden.

Ohne Respawns müssen hier entweder Bomben gezündet oder aber entschärft werden. Kill Confirmed: Es reicht nicht, einen Gegner auszuschalten, ihr müsst auch noch seine Hundemarke einsammeln.

Es reicht nicht, einen Gegner auszuschalten, ihr müsst auch noch seine Hundemarke einsammeln. Free-for-All: Jeder gegen Jeden. Egal auf wen ihr trefft, ihr müsst ihn erledigen.

Jeder gegen Jeden. Egal auf wen ihr trefft, ihr müsst ihn erledigen. Hardpoint: Wie Domination, nur dass ihr im Bereich bleiben müsst und es davon nur einen Bereich gibt.

Wie Domination, nur dass ihr im Bereich bleiben müsst und es davon nur einen Bereich gibt. Control : Abwechselnd müssen hier Ziele angegriffen und verteidigt werden.

: Abwechselnd müssen hier Ziele angegriffen und verteidigt werden. War : Folgt linear ablaufenden Zielen – zum ersten Mal wieder seit dem Original-Modern Warfare 2.

: Folgt linear ablaufenden Zielen – zum ersten Mal wieder seit dem Original-Modern Warfare 2. Gun Game: Jeder Kill schaltet die nächste Waffe frei. Wer zuerst alle durch hat, gewinnt.

32v32: Multiplayer im großen Stil

Ground War: Auf größeren Karten, mit Vehikeln und ihr müsst ähnlich wie bei Domination Punkte einnehmen.

Auf größeren Karten, mit Vehikeln und ihr müsst ähnlich wie bei Domination Punkte einnehmen. Invasion: Genau wie Ground War, nur dass ihr es hier auch noch mit KI-Gegnern zu tun bekommt.

Was es sonst noch gibt: Call of Duty-Fans, die ein etwas realistischeres Spiel bevorzugen, bekommen auch in Modern Warfare 3 wieder einen Hardcore-Modus serviert. Hier sterbt ihr schneller, habt weniger HUD-Anzeigen und könnt Teamkameraden durch Friendly Fire verletzen. Private Matches und einen Schießstand sowie ein Trainingsgelände wird es ebenfalls wieder geben.

Call of Duty MW3: Was folgt nach Release noch?

MP-Modi stehen noch nicht konkret fest. Laut Activision auf dem Call of Duty-Blog soll es aber definitiv noch "mehr" geben, was Maps und Modi angeht. Das war natürlich auch in der Vergangenheit stets der Fall und wir gehen fest davon aus, dass es auch dieses Jahr wieder haufenweise neue Inhalte mit den einzelnen Seasons geben wird.

Warzone bekommt eine neue Map: Im Dezember soll passend zur Season 1 direkt die neue große Warzone-Map namens Urzikstan an den Start gehen.

Modern Warfare 2-Maps: Zusätzlich zu den mehr oder weniger neuen Inhalten aus CoD Modern Warfare 3 will Activision auch einige der Maps aus Modern Warfare 2 zurückbringen (also aus dem MW2 aus letztem Jahr, nicht nur aus dem Original von 2009).

Auf welche Multiplayer-Modi freut ihr euch am meisten, was fehlt eurer Meinung nach noch, worauf hofft ihr?