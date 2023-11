CoD Modern Warfare 3: Manche Daily Challenges sind frustierend? Denkt an die Standard-Loadouts!

Manche Waffen in MW3 könnt ihr spielen, obwohl ihr sie noch nicht freigeschaltet habt.

Die Waffen- und Item-Freischaltungen in CoD Modern Warfare 3 funktionieren etwas anders als in bisherigen Teilen der Serie. Einen Großteil schaltet ihr zwar frei, in dem ihr "normal" auf Stufe 55 levelt, manche Objekte sind allerdings nur über die Armory Unlocks (dt. Waffenkammer-Freischaltungen) verfügbar.

Hier wählt ihr das gewünschte Item aus und schaltet es dann über die Erfüllung von täglichen Challenges frei. Das System sorgte schon bei der Ankündigung für Missmut in Teilen der CoD-Community, und das hat sich im fertigen Spiel nicht geändert.

Denn: Die täglichen Herausforderungen erscheinen zufällig und es kann sein, dass zum Beispiel in einer Herausforderung eine gewisse Anzahl von Abschüssen mit Items oder Waffen gefordert werden, die ihr noch gar nicht freigeschaltet habt – was diese Challenges dann ziemlich frustrierend machen kann.

Standard-Loadouts enthalten einige Waffen, die erst spät freigeschaltet werden

Mit einem kleinen "Kniff" werden manche dieser Challenges aber deutlich erträglicher gemacht, darauf weist jedenfalls ein Post auf Reddit hin. Denn in den Standard-Loadouts – also denen, die vom Spiel vorgegeben sind – sind teilweise Items oder Waffen enthalten, die ihr normalerweise erst deutlich später im Spiel bekommt.

Ein Beispiel: An einem Tag während unserer Testphase wurde in einer Daily Challenge gefordert, dass wir eine bestimmte Abschusszahl mit dem MCW-Sturmgewehr – was für viele übrigens die beste Waffe in MW3 ist – landen sollten. Dieses hatten wir zu dem Zeitpunkt aber noch nicht zur Verfügung, weil die normale Freischaltung erst auf Stufe 44 erfolgt.

Die Lösung: Im Scharfschützen-Standard-Loadout ist die MCW als Zweitwaffe enthalten. Wir rüsteten es also in ein paar Partien aus und konnten die Challenge dadurch abschließen.

Auch in anderen Loadouts sind teils erst sehr spät freizuschaltende Gegenstände enthalten. Es lohnt sich also, dort einmal einen Blick hineinzuwerfen. Wichtig jedoch: Es sind natürlich nicht ALLE Waffen und Items darin enthalten, auf manches müsst ihr weiterhin geduldig hinspielen.

Call of Duty Modern Warfare 3 ist für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC erschienen und ist in der Shooter-Reihe eine echte Premiere. Denn erstmals wurde ein Teil einer CoD-Unterserie im folgenden Jahr direkt fortgesetzt.

Normalerweise lagen zwischen zwei Teilen einer solchen Unterserie immer mindestens zwei Jahre. Das Entwicklungsteam hatte deshalb entsprechend deutlich weniger Zeit für das Spiel, was zu Crunch und Druck führte.

Habt ihr noch Tipps für die Daily Challenges?