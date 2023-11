'Wir deaktivieren dieses Item': CoD Modern Warfare 3-Entwickler passen den unbeliebtesten Skin des Spiels an

Diese Visage ist bald erst mal nicht mehr in MW3 zu sehen.

Ein bestimmer Charakter-Skin sorgt bei Call of Duty-Fans schon lange für Bluthochdruck, lautstark wurde schon mehrfach eine Anpassung gefordert. Jetzt hat Entwickler Sledgehammer endlich reagiert und Besserung für die Zukunft versprochen.

Darum geht's: Der Gaia-Skin in Modern Warfare 3 von Entwickler Nova ist der wahrscheinlich unbeliebteste Charakter-Skin im ganzen Spiel. Der Grund: durch die baumähnliche Struktur wird die Person, die den Skin ausrüstet, in bestimmten Umgebungen nahezu unsichtbar. Das sorgt in den Augen vieler Spieler*innen für einen unfairen Vorteil.

Dementsprechend wurde schon länger gefordert, dass Entwickler Sledgehammer endlich ein paar Anpassungen für den Skin bringen soll, beispielsweise in Form von leuchtenden Lichtern etc. Und jetzt wurden die Gebete der Meckernden offenbar erhört.

Auf Reddit antwortete der Entwickler-Account auf einen Post nämlich mit folgendem Kommentar:

"Anpassungen an den Operator-Skins für Gaia und Gaia Blackcell sind für Modern Warfare III in Planung. In einem zukünftigen Spielupdate werden wir dieses Element deaktivieren, bis die Änderungen für alle Spieler verfügbar gemacht werden können."

Heißt also: der Skin wird zukünftig zunächst komplett aus dem Spiel genommen, bevor er dann in – wie auch immer gearteter – überarbeiteter Form wieder aktiviert wird. Dann hoffentlich, ohne in bestimmten Arealen unsichtbar zu werden. Einen konkreten Zeitpunkt dafür nannte Sledgehammer zwar nicht, wir gehen aber davon aus, dass es zeitnah passieren wird.

Nicht nur wegen des Gaia-Skins steht Modern Warfare 3 in der Kritik. Zu den Hintergründen und Details schaut ihr euch am besten unser Talk-Video zum Thema an:

Call of Duty Modern Warfare 3 ist seit dem 10. November für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC erhältlich und setzt auf die drei Säulen Kampagne, Multiplayer und Zombie-Modus. Anders als bei anderen CoD-Titeln war die Entwicklungszeit kaut eines Berichts mit knapp 16 Monaten vergleichsweise kurz, was man dem Spiel deutlich anmerkt.

Hat euch der Gaia-Skin auch genervt?