CoD Modern Warfare 3 kommt in den Xbox Game Pass - und zwar laut Gerücht noch diese Woche

Modern Warfare 3 (2023) könnte bereits in wenigen Tagen in den Xbox Game Pass kommen.

Bereits vor wenigen Tagen kursierten Meldungen, dass Microsoft kurz nach der Preiserhöhung des Xbox Game Pass mit Call of Duty: Modern Warfare 3 ein echtes Schwergewicht in den Abo-Service für Xbox und PC bringt. War zunächst nur von Juli die Rede, sieht es jetzt ganz danach aus, als würde der Shooter noch in dieser Woche seinen Weg in die umfangreiche Spielebibliothek finden.

Wann soll Modern Warfare 3 in den Game Pass kommen? Laut Gerücht am Mittwoch, den 24. Juli.

Welches Game Pass-Abo wird benötigt

Modern Warfare 3 soll laut Gerücht in den Game Pass für Konsole und PC kommen – jedoch ohne Cloud-Support.

Spielbar wäre der jüngste CoD-Ableger mit allen Abo-Varianten, Game Pass Core ausgeschlossen. Wollt ihr mehr über die einzelnen Modelle wissen, haben wir hier eine Übersicht für euch:

Das steckt hinter dem Game Pass-Gerücht um Modern Warfare 3

Das konkrete Datum wurde auf X/Twitter vom bekannten spanischen Xbox-Leaker eXtas1s geteilt und zudem von Xbox-Insider Klobrille aufgegriffen. Auch Insider Gaming berichtete bereits am 10. Juli mit Berufung auf interne Quellen, dass MW3 noch im Juli in den Game Pass kommt. Windows Central-Reporter Jez Corden kommentierte die jüngsten Meldungen zudem mit "schon bald".

Dass der jüngste Call of Duty-Ableger in Kürze in Microsofts Abo-Service landet, ist auch nach Einschätzung von GamePro sehr wahrscheinlich – erst recht nach der jüngsten Preiserhöhung im Juli.

Welche Inhalte euch in Season 5 von Modern Warfare 3 und Warzone erwarten:

1:14 CoD Modern Warfare 3 & Warzone: Trailer zur Season 5 gibt einen Vorgeschmack auf die neuen Inhalte

Für mehr Klarheit hat GamePro, wie bei Gerüchten üblich, Microsoft um ein Statement gebeten. Sobald wir offizielle Infos erhalten, werden wir euch darüber informieren. Bis dahin solltet ihr die Infos wie gewohnt mit der nötigen Vorsicht genießen.

Umstrukturierung des Game Pass und Preiserhöhung

Am 10. Juli hat Microsoft die Preise des Abo-Service angehoben – GamePro berichtete – und ein neues Abo-Modell angekündigt, das unter dem Namen Xbox Game Pass Standard "in den kommenden Monaten" erscheinen soll.

Im neuen Modell habt ihr weiter Zugriff auf viele der Abo-Vorteile, wie die große Spielebibliothek und den Online-Multiplayer. Allerdings erscheinen frische Spiele zum Release nur noch im Game Pass Ultimate und im PC Game Pass.

Werdet ihr den Game Pass nutzen, um in Modern Warfare 3 reinzuschauen und eventuell die Kampagne zu spielen oder ist das Kapitel MW3 für euch bereits durch?