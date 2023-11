CoD Modern Warfare 3-Kampagne: Alle Missionen in der Übersicht

Captain Price ist auch in der Kampagne von Modern Warfare 3 eine zentrale Figur.

Call of Duty Modern Warfare 3 bietet eine traditionelle Solo-Kampagne, die sich um die Task Force 141 rund um Captain Price und Co. dreht. Dabei teilt sich die Kampagne in mehrere Missionen bzw. Kapitel auf.

Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass man sich in CoD-Kampagnen möglicherweise die Frage stellt, an welcher Stelle man eigentlich genau ist und wieviele Missionen noch kommen. In diesem Artikel findet ihr die Antworten auf diese Fragen.

In der nachfolgenden Liste sind sämtliche Missionen/Kapitel aus Modern Warfare 3 aufgeführt. Die jeweiligen Namen sind fett markiert, die Orte der Missionen stehen in Klammern.

Vorsicht, Spoiler!

Die unten stehende Missionsliste verrät die Namen sowie die Schauplätze der Missionen von Modern Warfare 3. Hört also spätestens jetzt auf zu lesen, wenn ihr euch mögliche Überraschungen nicht verderben wollt!

Alle Missionen/Kapitel von CoD Modern Warfare 3

Die Kampagne von MW3 schickt euch auf insgesamt 14 Einsätze in unterschiedlichen Teilen der Welt, der Großteil verteilt sich dabei auf Russland und das fiktive Urzikstan.

Hinweis: Bei den mit einem Sternchen (*) markierten Einsätzen handelt es sich um die neuen "Offenen Kampfmissionen".

Operation 627 (Gulag, Russland) Kostbare Fracht* (Hafen, Urzikstan) Reaktor* (Atomkraftwerk, Nord-Urzikstan) Ladung (Raketenbasis, Urzikstan) Undercover (Arklov-Militärbasis, Russland) Passagier (Flugzeug, Luftraum über Russland) Absturzstelle* (Russland) Krisenherd (Stadion, Verdansk) Oligarchin* (Privatinsel, Russland) Hochhaus* (Sankt Petersburg, Russland) Gefrorene Tundra (Sibirien, Russland) Gora-Damm* (Staudamm) Danger Close (Luftraum über Luftstützpunkt) Trojanisches Pferd (London, England)

Einen Trailer zur Solo-Kampagne von Modern Warfare 3 könnt ihr euch hier anschauen:

10:22 CoD Modern Warfare 3 - Knapp 9 Minuten Gameplay aus dem neuen Shooter

Die Kampagne von Call of Duty Modern Warfare 3 ist bereits seit dem 2. November für alle Vorbesteller*innen des Shooters verfügbar. Der "normale" Release erfolgt am 10. November 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC. Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr neben der Kampagne dann auch den Multiplayer- sowie den Zombies-Modus spielen.

