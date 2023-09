CoD Modern Warfare 3: Bilder und Videos zeigen endlich die Maps - So schick sehen die MW2-Klassiker jetzt aus

Call of Duty Modern Warfare 3 bringt Maps aus dem ersten MW2 zurück und die können wir jetzt erstmals sehen.

Call of Duty: Modern Warfare 3 setzt noch mehr auf Altbewährtes, als es die Reihe normalerweise sowieso schon immer tut: Dieses Jahr gibt es zum Release gar keine richtig neuen Multiplayer-Maps, sondern stattdessen 16 Remaster-Versionen der überaus beliebten Maps aus dem ersten Modern Warfare 2 von 2009. Wie die jetzt aussehen, könnt ihr euch hier anschauen.

CoD Modern Warfare 3: So sehen die Remaster-Maps jetzt auf ersten Bildern und im Video aus

Darum geht's: Wie jedes Jahr erscheint auch 2023 wieder ein neues CoD – auch wenn es zuerst nicht danach aussah. Aber zumindest macht Activision dieses Jahr etwas anders: Zum Launch gehen 16 altbekannte und extrem beliebte Map-Klassiker an den Multiplayer-Start. Ihr kennt sie vielleicht noch aus dem ersten Modern Warfare 2 (nicht das Modern Warfare 2 aus dem letzten Jahr, sondern 2009).

Ja, es klingt etwas verwirrend: Nachdem die Singleplayer-Kampagne von Modern Warfare 2 bereits 2020 ein Remaster erhalten und die komplette Modern Warfare-Reihe eine Art Soft-Reboot erfahren hat, gibt es jetzt auch eine Neuauflage der kompletten Multiplayer-Maps von damals. In Modern Warfare 3, das außer dem Namen aber eigentlich so gut wie nichts mit dem Spiel von 2011 zu tun hat.

So sehen sie aus: Activision und seine Call of Duty-Studios zeigen jetzt in einem Video und diversen Bildern, was sich in den Kult-Klassikern von damals verändert hat. Allzu viel ist es nicht, im Großen und Ganzen bleiben Flair und Spielgefühl dasselbe – was natürlich auch gut so ist. Aber alles wirkt deutlich hübscher und schöner beleuchtet.

Ein Hauch frischer Wind: Gegner sollen jetzt besser sichtbar sein und selbstverständlich gibt es neue Möglichkeiten, sich durch die Levels zu bewegen. Immerhin sind Gameplay-Mechaniken wie das Vaulting hinzu gekommmen, mit denen wir uns an Vorsprüngen hochziehen können und so andere Laufwege als damals nehmen können.

Hier gibt es noch mehr Bilder:

Last, but not least könnt ihr euch auch noch diese vier Screenshots ansehen:

Diese 16 Map-Klassiker aus MW2 kehren in CoD Modern Warfare 3 zurück

Rundown

Rust

Afghan

Skidrow

Sub Base

Scrapyard

Wasteland

Terminal

Derail

Highrise

Estate

Invasion

Favela

Quarry

Karachi

Underpass

Wer die Maps nicht kennt, darf sich auf Neues freuen und wer sie bereits kennt, dürfte ebenfalls frohlocken. Mit den Multiplayer-Maps von damals verbinden sehr viele Call of Duty-Fans sehr positive Gefühle der Nostalgie. Seit Jahren wünschen sich viele Spieler*innen, dass die Maps endlich ein Remaster bekommen und jetzt ist es bald endlich soweit.

Positive Reaktionen: Bei den meisten Fans stoßen die neuen Bilder und das Video zu den kommenden Call of Duty-Maps dann auch auf sehr viel Gegenliebe. Die Vorfreude scheint sehr groß zu sein, sich bald wieder ins altbekannte Getümmel zu stürzen.

Call of Duty Modern Warfare 3 erscheint am 10. November 2023 für PC, PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series S/X. Wer die Katze im Sack vorbestellt, kann allerdings auch wieder früher starten, und zwar am 2. November. Diverse Demo-Phasen vorab sind ebenfalls erneut geplant. Auch hier gibt es wieder eine Einteilung und manche Konsolen-Besitzer*innen können etwas früher spielen als andere.

Was haltet ihr von dem, was von den Maps zu sehen ist? Auf welche freut ihr euch am meisten?