CoD Modern Warfare 3: Der Zombie-Modus war schon mau und ist nach dem letzten Update noch mieser

Der Zombie-Modus wurde für MW3 grundlegend überarbeitet.

In Call of Duty Modern Warfare 3 hat Entwickler Sledgehammer dem Zombie-Modus eine Generalüberholung verpasst. Statt in eigens dafür gebauten Arealen findet der Modus jetzt auf der Warzone-Map Urzikstan statt, der ganze Ablauf erinnert stark an DMZ.

Das kam bei vielen Spieler*innen und Kritiker*innen – auch in unserem Test zu Modern Warfare 3 – gar nicht gut an, denn das neue Zombies hat fast seinen kompletten eigenständigen Charakter verloren.

Mau war der Modus also schon seit dem Launch, gespielt wurde er von einige aber trotzdem – unter anderem, um Waffen zu leveln oder einfach im Koop eine einigermaßen starke Zeit zu haben. Doch offenbar hat das neueste Update für den Shooter den Koop-Modus ziemlich verschlimmbessert; indem es die wichtigste Komponente reduziert hat.

Patch hat das reduziert, was den Modus ausmacht

Darum geht's: Einige Spieler*innen hatten über diverse Bugs und Probleme im Zombies-Modus geklagt, weswegen Sledgehammer nun einen Patch nachschob. Der hat die gröbsten Probleme offenbar behoben, dafür aber ein komplett neues geschaffen.

Denn: die Anzahl der Zombies auf der Karte wurde drastisch reduziert. Wo ihr vor dem Patch noch von Horden der Untoten gejagt wurdet, schlurfen nun nur noch ein paar Grüppchen über die Karte. Besonders signifikant wird das in den Situationen, bevor ihr aus einem Match exfiltriert. Dort musstet ihr vor dem Patch nämlich noch einen wahren Ansturm überleben.

Und jetzt? Seht euch einfach das Video an, das den Unterschied verdeutlicht.

Zusammengefasst: Das Update hat offenbar einen ohnehin schon mauen Modus noch einmal eine ganze Ecke schlechter bzw. weniger spielenswert gemacht. Denn die Situationen vor einer Exfiltration gehörten zu den wenigen Momenten, die tatsächlich so etwas wie Emotionen erzeugten. Das zeigen Kommentare wie der von Soft-Philopher3618.

"Einige meiner Exfils im Alleingang waren sehr intensiv. Jetzt …. ist es einfach schlecht"

Modern Warfare 3 im Kreuzfeuer der Kritik

Nicht nur der Zombie-Modus, sondern Call of Duty Modern Warfare 3 insgesamt steht stark in der Kritik. Einige der Gründe dafür werden in unserem GameStar Talk-Video zum Thema besprochen.

1:11:52 Wie CoD sich mit Modern Warfare 3 selbst sabotiert

Call of Duty Modern Warfare 3 ist am 10. November für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC erschienen und schickt Spieler*innen in eine Kampagne sowie einen Multiplayer- und Zombie-Modus.

Seine vergleichsweise kurze Entwicklungszeit merkt man dem Spiel an vielen Ecken und Enden an. Laut eines Berichts hatte das Team nur 16 Monate Zeit, um Modern Warfare 3 zu entwickeln, was zu Crunch und Druck führte.