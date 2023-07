Modern Warfare 3 so gut wie sicher: Monster Energy-Packung leakt Logo von CoD 2023

Das Logo des diesjährigen Call of Duty-Ablegers wurde wohl geleaked.

Activision hat vor Kurzem bestätigt, dass das diesjährige CoD aka "Call of Duty 2023" eine direkte Fortsetzung von Modern Warfare 2 wird, bei dem es sich höchstwahrscheinlich schlicht und einfach um Modern Warfare 3 handeln dürfte. Dies bestätigt nun auch ein jüngster Leak: Denn das Logo des diesjährigen Ablegers der Shooter-Reihe ist jetzt auf einer Monster Energy-Packung aufgetaucht.

So sieht das mögliche Logo von Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) aus

Das Bild wurde auf Twitter ursprünglich vom Mitglied "algebra_sloth" geteilt und zeigt das mögliche Logo des diesjährigen Call of Duty-Ablegers: Auf einer Monster Energy-Packung ist der Schriftzug Call of Duty: Modern Warfare 3 abgebildet (via Videogameschronicle):

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Price und Makarov: Hinter dem Logo sehen wir Captain Price sowie einen Teil des Gesichts eines weiteren Charakters, bei dem es sich um den Bösewicht Makarov handeln könnte.

Activision bzw. der offizielle Twitter-Account von Call of Duty hat kurze Zeit später auf den Leak reagiert und ihn damit womöglich bestätigt: "Whew, Montage. Hat jemand einen Energy-Drink übrig?", heißt es dort.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Zum Vergleich: Auf dem unteren Packshot seht ihr das Logo des ersten Modern Warfare 3 aus dem Jahr 2011. Schenken wir dem Monster Energy-Leak Glauben, dann besteht das Logo der Neuauflage diesmal aus drei roten Balken, während der "MW3"-Schriftzug hier in grün gehalten ist:

Activision hat das diesjährige CoD noch nicht offiziell enthüllt. In Season 5 von Warzone 2 soll es jedoch erste Details zu MW3 geben.

Das angebliche Release-Datum des diesjährigen Ablegers der Shooter-Reihe ist vor einigen Wochen ebenfalls bereits durchgesickert. Ein Richter, der im FTC vs. Microsoft-Prozess beteiligt war, leakte, dass CoD 2023 wohl am 10. November 2023 erscheint. Offiziell bestätigt ist das aber nicht.

Würdet ihr euch über eine Neuauflage von Call of Duty: Modern Warfare 3 freuen?