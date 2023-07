Call of Duty 2023 wird eine direkte Fortsetzung von MW2.

Ende des Jahres erscheint auch 2023 wieder ein neues Call of Duty-Spiel. Eine offizielle Enthüllung des Titels gab es zwar noch nicht, es deutet aber alles darauf hin, dass es sich beim nächsten Teil um die direkte Fortsetzung des letztjährigen Call of Duty Modern Warfare 2 handeln wird.

Publisher Activision streut seit einiger Zeit kleinere Hinweise zum Spiel und hat dabei unter anderem auch angedeutet, dass es bald Hinweise zum Reveal-Event des nächsten CoD geben wird – in Warzone 2 und MW2.

Auf dem offiziellen CoD-Twitter-Account heißt es:

"Haltet Ausschau nach den ersten Details zum [REDIGIERT] Enthüllungsevent in der Season 5-Ankündigung und weiteren Details zu Mitnahmemöglichlkeiten von MW2. [...]"

Ein Modern Warfare 3 ist mehr als wahrscheinlich

"REDIGIERT"verdeckt dabei den Titel des nächsten CoD, aber es ist längst ein offenes Geheimnis, dass es sich dabei um Call of Duty Modern Warfare 3 handeln wird. Activision selbst hatte das in den vergangenen Tagen mehr oder weniger offiziell bestätigt, gekaufte Items aus MW2 können außerdem ins nächste große Call of Duty mitgenommen werden.

Wann kommt Season 5? Weitere Infos wird es also in der Season 5 von MW2 und Warzone 2 bzw. deren Ankündigung geben. Doch wann ist das? Wenn man nach dem bisherigen Turnus der CoD-Seasons geht, ist ein Start von Season 5 Anfang August wahrscheinlich, im Netz wird unter anderem über den 9. August spekuliert.

Ist es Ende Juli endlich soweit?

Die Ankündigung dazu wird es dann ein paar Tage vorher geben, wir rechnen Ende Juli damit. Und dann dürfte vermutlich auch endlich feststehen, wann Modern Warfare 3 endlich offiziell und ausführlich vorgestellt werden wird.

Alle Infos und Gerüchte zum diesjährigen Call of Duty findet ihr in unserem separaten Artikel:

Aktuell läuft in Modern Warfare 2 und Warzone 2 noch Season 4, Mitte Juli erfolgte das Reloaded-Update. Die aktuelle Season brachte unter anderem eine große neue Map (Vondel), mit Reloaded kam zudem eine Kooperation mit The Boys ins Spiel, die den Einsatz von Superkräften in den Matches erlaubt.

Freut ihr euch auf Modern Warfare 3? Oder hättet ihr in diesem Jahr lieber ein anderen Call of Duty gehabt?