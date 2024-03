CoD Season 2 Reloaded startet heute - Preload, Uhrzeit und mehr zu Warzone und MW3 im Live-Ticker

Am 6. März startet in CoD Season 2 Reloaded.

Für Call of Duty Modern Warfare 3 und Warzone steht das nächste Mid-Season-Update an. Season 2 Reloaded erfindet dabei das Rad nicht neu, sondern erweitert die laufende Staffel um neue Inhalte. Welche das sind, wann es los geht und was ihr noch darüber wissen solltet, erfahrt ihr hier.

Call of Duty Season 2 Reloaded im Live-Ticker

06:40 Uhr Den Start der Mid Season begleiten wir hier heute live im Ticker. Sollte es beispielsweise zu Server-Ausfällen kommen oder der Preload bereit stehen, erfahrt ihr es hier.

Startzeit und Preload zur CoD Mid Season

Wann startet die Mid Season? am 6. März um 18:00 Uhr deutscher Zeit

am 6. März um 18:00 Uhr deutscher Zeit Gibt es einen Preload? Offiziell wurde ein Preload noch nicht bestätigt, es ist aber wahrscheinlich, dass es zumindest auf der PS4, PS5 und dem PC einen geben wird.

Diese Inhalte bringt CoD Season 2 Reloaded

Wie sonst auch erwarten uns neben neuen Karten(varianten) weitere Waffen, Operatoren, Modi und mehr.

Neu in Modern Warfare 3

2 neue Waffen: SOA Subverter, Soulrender

SOA Subverter, Soulrender Neue 6v6-Map: Das Haus Remastered

Das Haus Remastered 2 neue Map-Varianten : Airborne, Skidgrow

: Airborne, Skidgrow 2 neue Modi: Juggermosh, Bounty

Juggermosh, Bounty Neues Event: Vortex: Decay's Realm

Vortex: Decay's Realm Zombie-Modus: Neue Storymission, Herausforderungen und Schemata sowie Fortsetzung der Dark Aether-Storyline

Zu den Neuerungen im Zombie-Modus gibt's passend einen Trailer:

0:41 Call of Duty Modern Warfare 3: Season 2 Reloaded bringt Neuerungen für den Zombie-Modus

Neu in Warzone

Mobiler Point of Interest: Ein Research Vessel (Forschungssschiff) bewegt sich um Fortune's Keep herum und dient als beweglicher einnehmbarer Punkt.

Ein Research Vessel (Forschungssschiff) bewegt sich um Fortune's Keep herum und dient als beweglicher einnehmbarer Punkt. Neuer Killstreak: Bunker Buster

Bunker Buster Neues Field Upgrade: Portable Decontamination Station

Hier noch einmal die Übersicht der Inhalte der gesamten Season 2:

Den heutigen Start der Mid Season begleiten wir wie üblich mit einem Live-Ticker. Schaut also regelmäßig rein, wenn ihr wissen wollt, wann der Preload verfügbar ist und ob es wichtige technische Informationen zum Update gibt.

Ansonsten viel Spaß mit den neuen Inhalten!