Call of Duty Modern Warfare 3: Season 2 Reloaded bringt Neuerungen für den Zombie-Modus

Das Midseason-Update Season 2 Reloaded von Call of Duty Modern Warfare 3 steht bevor und bringt auch neue Inhalte für den Zombie-Modus.

In erster Linie wird dabei die Dark Aether-Storyline fortgesetzt. Euch erwartet die neue Story-Mission Enter the Second Rift sowie neue Herausforderungen und Schemata. In der Zone treibt sich zudem der Warlord Keres herum, der euch mit einem Arsenal an chemischen Waffen einheizt.

Season 2 Reloaded von Call of Duty Modern Warfare 3 startet am 6. März 2024.