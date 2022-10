CoD Vanguard im Angebot: Jetzt vor Modern Warfare 2 noch schnell günstig nachholen

Wenn ihr vor dem Release von Call of Duty: Modern Warfare 2 noch schnell den Vorgängern nachholen wollt, ist jetzt die perfekte Gelegenheit dafür, denn bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr den First Person Shooter gerade für nur 19,99€ bekommen. Das Angebot gilt allerdings nur für die PS5-Version, die PS4-Fassung kostet weiterhin 59,99€. Die Cross-Gen-Edition für Xbox Series und Xbox One ist mit 24,99€ hingegen nicht viel teurer, aber nur noch bei Saturn verfügbar:

Beide Händler machen derzeit keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist. Obwohl Call of Duty: Vanguard erst ab 18 freigegeben ist und in solchen Fällen normalerweise erhöhte Versandkosten von 4,99€ anfallen, ist der Versand im Fall der PS5-Version übrigens kostenlos.

Was bietet Call of Duty: Vanguard?

Zurück im Zweiten Weltkrieg: Das Angebot lohnt sich vor allem für diejenigen, die sich für die Singleplayer-Kampagne interessieren. Hier hat Call of Duty Vanguard nämlich einiges zu bieten: Wir werden erneut in den Zweiten Weltkrieg zurückgeschickt, um als Teil einer Spezialeinheit ein geheimes Projekt der Nazis zu verhindern. Diese Prämisse mag nicht sehr kreativ wirken, sie dient aber als Anlass für sehr abwechslungsreiche Missionen, die uns von der Westfront über Nordafrika bis nach Stalingrad führen und in verschiedene Rollen schlüpfen lassen.

Schneller Multiplayer: Der Multiplayer ist hingegen eher Geschmackssache. Die Time to Kill ist sehr kurz und durch die kompakten Maps fallen die Gefechte sehr hektisch aus, sodass Reaktionsschnelligkeit viel wichtiger ist als taktische Klugheit. Zu den beliebtesten Teilen der Call-of-Duty-Reihe gehört Vanguard jedenfalls nicht, weshalb wir damit rechnen, dass viele Spieler*innen schnell auf das am 28. Oktober erscheinende Call of Duty: Modern Warfare 2 umsteigen werden. Damit dürfte auch der günstige Preis des aktuellen Angebots zu tun haben.