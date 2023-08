CoD Warzone 2 und MW2 schenken euch 7 neue kosmetische Items, wenn ihr PS Plus habt

Ihr könnt eine ganze Reihe Gratis-Items in Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2 abstauben.

Kostenlose Goodies kommen immer gut und das gilt natürlich auch für Call of Duty Warzone sowie Modern Warfare 2. In beiden Spielen gibt es jetzt ein neues Kampfpaket namens Schatten oder eben das Combat Pack 5: Shadow. Die Sache hat allerdings einen Haken: Ihr bekommt die kostmetischen Items nur, wenn ihr ein PS Plus-Abo habt, zumindest vorerst.

So kommt ihr an die kostenlosen CoD Warzone-Items: Ihr braucht ein PS Plus-Abo

Darum geht's: Dank der lang anhaltenden Promo-Partnerschaft zwischen Sonys PlayStation und Activisions Call of Duty-Franchise gibt es auch jetzt wieder einige Gratis-Goodies für alle, die ein kostenpflichtiges PS Plus-Abo besitzen. Insgesamt sieben Cosmetics sind im Combat Pack 5 enthalten.

Das steckt drin:

Oni-Operator-Skin

2 Waffenbaupläne: Shade Thrower (Lachmann-556 AR) und Gloom and Doom (BAS-P SMG)

Talisman

Sticker

Visitenkarte

Emblem

So sieht das Ganze dann aus: Hier könnt ihr euch einen kurzen Trailer zu den Inhalten ansehen. Insbesondere der Skin für Oni dürfte bei einigen Fans gut ankommen und auch die beiden Knarren-Blueprints machen einen schicken Eindruck:

So kommt ihr dran: Zuallererst benötigt ihr natürlich das PS Plus-Abo, sonst wird das nichts mit diesem PlayStation Plus-Exclusive. Dann begebt ihr euch auf die entsprechende Seite des Call of Duty: Warzone-Kampfpakets im PS Store und klickt dort auf die Schaltfläche zum kaufen. Idealerweise tut ihr das direkt auf der PS4/PS5, dann könnt ihr anschließend direkt den Download starten und findet die Inhalte in euren Spielen.

Sowohl für Modern Warfare 2 als auch Warzone: Wie bei eigentlich allen entsprechenden kosmetischen Inhalten funktioniert auch dieses Combat Pack hier in beiden aktuellen Call of Duty-Teilen. Übrigens sollen die ganzen Skins und Camos und so weiter auch ins kommende Call of Duty: Modern Warfare 3 mitgenommen werden können.

Kann ich die Items auch ohne Abo haben? Vielleicht: Es ist nicht auszuschließen, dass dieses Combat Pack früher oder später seinen Weg in den Ingame-Shop findet und ihr es euch auch einfach kaufen könnt. Zumindest war es in der Vergangenheit immer mal wieder der Fall, dass so etwas auch breiter verfügbar gemacht wurde, wie auch beim zunächst PlayStation-exklusiven Oni-Operator.

Wie gefällt euch das Combat Pack? Was sagt ihr zum neuen, PS Plus-exklusiven Oni-Skin?