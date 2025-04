CoD Warzone geht heute offline und Black Ops 6 Season 3 startet: Alle Uhrzeiten, Infos und mehr im Live-Ticker

Premiere für Call of Duty Warzone. Der Free2Play-Shooter wird heute geht heute für für 24 Stunden offline. Das wird gemacht, um das Spiel komplett umzukrempeln und die beliebte Verdansk-Map zurückzubringen.

Als Trostprogramm bekommt ihr dafür CoD: Black Ops 6 Season 3 schon einen Tag früher. Alle Uhrzeiten, Inhalte und vieles mehr lest ihr in unserem Live-Ticker.

06:30 Uhr

Guten Morgen, heute ist ein großer Tag für Call of Duty und wir begleiten ihn natürlich für euch. Ihr bekommt hier in den nächsten zwei Tage nicht nur Infos zu Season 3 in Black Ops 6, sondern wir halten euch auch über die Downtime von Warzone auf dem Laufenden.

Als Einstieg in den Ticker hier der erste Trailer zu der Rückkehr von Verdansk in Warzone

2:57 Call of Duty: Warzone bekommt diese Woche endlich Verdansk und will damit zurück zu den Wurzeln