23 Jahre alte Super RTL-Zeichentrickserie bekommt überraschend ein Sequel – kennt ihr sie noch?

23 Jahre nach dem Start von Code Lyoko arbeiten die Produzenten an einer Fortsetzung. Die wichtigsten Personen aus dem ursprünglichen Team sind an Bord, aber Rechtefragen sind noch eine Bremse.

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Jusuf Hatic
20.06.2026 | 10:31 Uhr

Code Lyoko lief in Deutschland einst auf Super RTL – jetzt entsteht eine Fortsetzung der Kultserie. (© MoonScoop Dargaud Media via YouTube) Code Lyoko lief in Deutschland einst auf Super RTL – jetzt entsteht eine Fortsetzung der Kultserie. (© MoonScoop / Dargaud Media via YouTube)

Manche Serien haben sich heimlich durch die Hintertür verabschiedet und seitdem nie wieder gemeldet. Code Lyoko, eine französische Zeichentrickserie, die auch in Deutschland lief, gehörte damals zu dieser Kategorie.

Jetzt arbeiten die ursprünglichen Macher*innen tatsächlich an einer Fortsetzung. Bekannt gegeben hat das Schöpferin Sophie Decroisette in einem Interview, das über die Fanseite CodeLyoko.Eu die Runde machte (via ComicBook).

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Rückkehr nach 18 Jahren

Für alle, die mit dem Namen nichts mehr anfangen können: Code Lyoko startete 2003 in Frankreich und erzählte von den vier Internatsschülern Jeremy, Odd, Yumi und Ulrich. Zwischen Schulalltag und einer virtuellen Parallelwelt namens Lyoko kämpften sie gegen X.A.N.A, eine künstliche Intelligenz mit eigenem Willen.

  • Optisch fiel die Serie ein wenig aus dem Rahmen: Die Szenen auf der Erde liefen in klassischer 2D-Animation, die "Lyoko" genannten Abenteuer dagegen in computergenerierter 3D-Grafik. Für eine Produktion aus dem Jahr 2003 war diese Mischung durchaus ungewöhnlich.
  • Code Lyoko kann immerhin auf vier Staffeln und knapp 100 Folgen zurückblicken, ehe sie 2007 endete. Heute findet ihr Code Lyoko unter anderem in der englischsprachigen Fassung auf einem offiziellen YouTube-Kanal.
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Das Original-Team ist zurück

Laut Co-Regisseur Jérôme Mouscadet arbeiten an dem Sequel wieder dieselben Köpfe wie damals – namentlich nannte er Tania Palumbo und Thomas Romain.

Die größte Hürde bleiben aber die Rechte – die bräuchten Zeit und Geld, festgezurrt sei bislang nichts. Nach der Insolvenz des früheren Studios MoonScoop ging die Marke 2014 an Dargaud Media über. Mit den aktuellen Rechteinhabern werde derzeit verhandelt; ein Abschluss steht noch aus.

Ein Starttermin existiert ebenso wenig Details zur Handlung oder zum Sender. Bis aus dem Schreibprozess eine fertige Serie wird, dürfte angesichts der Rechtelage ohnehin noch einige Zeit vergehen.

Habt ihr Code Lyoko damals auf Super RTL verfolgt – und freut ihr euch auf eine Fortsetzung?

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