Läuft gerade Neuer Gameplay-Trailer zu Fire Emblem Fortune’s Weave zeigt neue Szenen aus dem RPG und verrät das Release-Datum
Neuer Gameplay-Trailer zu Fire Emblem Fortune’s Weave zeigt neue Szenen aus dem RPG und verrät das Release-Datum

54 Aufrufe

Neuer Gameplay-Trailer zu Fire Emblem Fortune’s Weave zeigt neue Szenen aus dem RPG und verrät das Release-Datum

Profilbild von Kevin Itzinger

Kevin Itzinger
09.06.2026 | 18:10 Uhr

Das neue Fire Emblem hat einen Release-Termin. Fortune's Weave quetscht sich zwischen all die anderen großen Titel und erscheint am 17. September 2026.

Im Trailer sind zudem noch neue Gameplay-Szenen zu sehen, die uns zeigen, was uns im neuen Ableger erwartet.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Zelda: Ocarina of Time - Erster Teaser bestätigt das Remake für Nintendo Switch 2 Video starten   1:38

vor einer Stunde

Zelda: Ocarina of Time - Erster Teaser bestätigt das Remake für Nintendo Switch 2
Kingdom Hearts 4 zeigt sich zum ersten Mal seit 2022 in einem neuen Trailer Video starten   1:28

vor einer Stunde

Kingdom Hearts 4 zeigt sich zum ersten Mal seit 2022 in einem neuen Trailer
Das objektiv gesehen beste Taxi-Spiel kehrt zurück: Im neuen Crazy Taxi cruisen wir schon 2027 durch die Gegend Video starten   1:26

vor einem Tag

Das objektiv gesehen beste Taxi-Spiel kehrt zurück: Im neuen Crazy Taxi cruisen wir schon 2027 durch die Gegend
Cassette Beasts 2002 setzt eine der besten Pokemon-Alternativen überhaupt fort Video starten   1     1:03

vor einem Tag

Cassette Beasts 2002 setzt eine der besten Pokemon-Alternativen überhaupt fort
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.720 Videos

Zum Kanal
Beliebt
alle anzeigen
Zelda: Ocarina of Time - Erster Teaser bestätigt das Remake für Nintendo Switch 2 Video starten   1:38

vor einer Stunde

Zelda: Ocarina of Time - Erster Teaser bestätigt das Remake für Nintendo Switch 2
Kingdom Hearts 4 zeigt sich zum ersten Mal seit 2022 in einem neuen Trailer Video starten   1:28

vor einer Stunde

Kingdom Hearts 4 zeigt sich zum ersten Mal seit 2022 in einem neuen Trailer
The Duskbloods: From Software kündigt ersten Netzwerktest für das düstere Multiplayer-RPG an Video starten   0:55

vor 2 Stunden

The Duskbloods: From Software kündigt ersten Netzwerktest für das düstere Multiplayer-RPG an
Xenoblade Genesis: Neues RPG für Nintendo Switch 2 enthüllt Video starten   2:26

vor 2 Stunden

Xenoblade Genesis: Neues RPG für Nintendo Switch 2 enthüllt
Laufey geht zurück zum alten God of War - zumindest ein bisschen Video starten   1   15:57

vor einem Tag

Laufey geht zurück zum alten God of War - zumindest ein bisschen
Pokémon Pokopia enthüllt neue Unterwassergebiete und kostenpflichtigen Erweiterungspass Video starten   1:40

vor 2 Stunden

Pokémon Pokopia enthüllt neue Unterwassergebiete und kostenpflichtigen Erweiterungspass
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Neuer Gameplay-Trailer zu Fire Emblem Fortune’s Weave zeigt neue Szenen aus dem RPG und verrät das Release-Datum Video starten   2:46

vor 54 Minuten

Neuer Gameplay-Trailer zu Fire Emblem Fortune’s Weave zeigt neue Szenen aus dem RPG und verrät das Release-Datum
Xenoblade Chronicles 1 bis 3 bekommen eine eigene Switch 2-Edition und so sehen sie aus Video starten   1:30

vor einer Stunde

Xenoblade Chronicles 1 bis 3 bekommen eine eigene Switch 2-Edition und so sehen sie aus
Kingdom Hearts 4 zeigt sich zum ersten Mal seit 2022 in einem neuen Trailer Video starten   1:28

vor einer Stunde

Kingdom Hearts 4 zeigt sich zum ersten Mal seit 2022 in einem neuen Trailer
Zelda: Ocarina of Time - Erster Teaser bestätigt das Remake für Nintendo Switch 2 Video starten   1:38

vor einer Stunde

Zelda: Ocarina of Time - Erster Teaser bestätigt das Remake für Nintendo Switch 2
The Duskbloods: From Software kündigt ersten Netzwerktest für das düstere Multiplayer-RPG an Video starten   0:55

vor 2 Stunden

The Duskbloods: From Software kündigt ersten Netzwerktest für das düstere Multiplayer-RPG an
Xenoblade Genesis: Neues RPG für Nintendo Switch 2 enthüllt Video starten   2:26

vor 2 Stunden

Xenoblade Genesis: Neues RPG für Nintendo Switch 2 enthüllt
Dragons Dogma 2 bekommt eine eigene Dark Arisen-Version für Switch 2 Video starten   1:10

vor 2 Stunden

Dragon's Dogma 2 bekommt eine eigene Dark Arisen-Version für Switch 2
Pokémon Pokopia enthüllt neue Unterwassergebiete und kostenpflichtigen Erweiterungspass Video starten   1:40

vor 2 Stunden

Pokémon Pokopia enthüllt neue Unterwassergebiete und kostenpflichtigen Erweiterungspass
Barbie Rewind: Trailer stellt neue Retro-Spielesammlung mit 16 Klassikern vor Video starten   1:06

vor 7 Stunden

Barbie Rewind: Trailer stellt neue Retro-Spielesammlung mit 16 Klassikern vor
Laufey geht zurück zum alten God of War - zumindest ein bisschen Video starten   1   15:57

vor einem Tag

Laufey geht zurück zum alten God of War - zumindest ein bisschen
Cassette Beasts 2002 setzt eine der besten Pokemon-Alternativen überhaupt fort Video starten   1     1:03

vor einem Tag

Cassette Beasts 2002 setzt eine der besten Pokemon-Alternativen überhaupt fort
Retro-Lebenssimulation Vivarium erscheint 2027 und landet direkt im Game Pass Video starten   1:32

vor einem Tag

Retro-Lebenssimulation Vivarium erscheint 2027 und landet direkt im Game Pass
mehr anzeigen