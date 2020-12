Cold War & PS5-Fehlercode CE-107938-8: Das könnt ihr dagegen unternehmen

Wer eine neue PS5 besitzt, hat vielleicht schon mit einem Update-Fehler und dem zugehörigen Error-Code CE-107938-8 Bekanntschaft gemacht. Die Fehlermeldung taucht bei einigen PlayStation 5-Spieler*innen auf, die versuchen, Updates für Spiele wie Call of Duty Black Ops: Cold War herunterzuladen.

Eine Entwarnung direkt vorweg: Es scheint nichts besonders ernstes zu sein und Sony arbeitet bereits an einem langfristigen Fix. Hier erfahrt ihr, was ihr bis dahin machen könnt.

Für den PS5-Fehlercode CE-107938-8 gibt es aktuell noch keine dauerhafte Lösung

Was bedeutet der Fehlercode CE-107938-8?

Der CE-107938-8 Fehler-Code bedeutet, dass eure PS5 abgestürzt ist. Und zwar deshalb, weil ihr offenbar versucht habt, ein Update für ein teilweise fehlerhaftes Spiel zu installieren. Habt ihr ein Spiel auf eurer Festplatte, das öfter abstürzt, wenn ihr versucht, online zu spielen, könnte das ein Zeichen dafür sein, dass das Spiel mit diesem Fehler zu tun haben wird.

Bisher tritt der Fehler wohl vor allem bei Call of Duty Black Ops: Cold War auf, aber auch bei Spider-Man Miles Morales, Demon's Souls und anderen Spielen.

Sony arbeitet wohl dran: Einige PS5-Nutzer*innen haben sich laut eigenen Angaben deswegen bereits an den Support von Sony gewandt. Der soll ihnen erklärt haben, dass das Problem rund um den Fehler-Code bekannt ist und bereits an einer dauerhaften, langfristigen Lösung gearbeitet wird. Bis die in Form eines Systemsoftware-Updates kommt, kann es aber natürlich noch dauern.

Was kann ich gegen Error CE-107938-8 tun?

Temporärer Fix: Neu installieren. Einen offiziellen Beitrag auf den PlayStation-Seiten gibt es zu diesem Fehlercode noch nicht. Aber offenbar hilft dagegen, das gesamte Spiel von der Festplatte zu schmeißen und nochmal komplett neu herunterzuladen und zu installieren. Das dauert natürlich und ist genau deswegen ziemlich ärgerlich.

Noch ein möglicher Fix: Laut CharlieIntel könnte es möglicherweise auch helfen, im PS5-Menü bei Call of Duty Black Ops: Cold War auf die drei Punkte zu klicken. Dort könnt ihr auf Spielinhalte verwalten gehen und dann ganz nach unten navigieren. Hier solltet ihr sicherstellen, dass alle Sprachpakete installiert sind. Falls nicht, erledigt das, eventuell hilft es.

Hat das Sprachpakete installieren bei euch geholfen? Wie lange dauert eine komplette Neuinstallation bei euch?