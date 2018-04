Conan Exiles - Wird auf der Xbox One X in 1440p laufen, PS4 Pro-Auflösung bei 1080p

Es dauert nicht mehr lange, bis das Survival-Spiel Conan Exiles für die PS4, die Xbox One und den PC erscheint. Anfang Mai soll der Titel den Early Access und das Xbox Game Preview verlassen und damit dann auch offiziell veröffentlicht werden. Die Entwickler gaben kurz vor dem anstehenden Release dem Online-Magazin Wccftech ein Interview, in dem sie sich unter anderem zu den Grafik-Auflösungen der beiden Konsolenversionen äußerten.

Demnach wird die Xbox One X-Version eine Auflösung von 1440p unterstützen, auf der PS4 Pro läuft Conan Exiles in 1080p. Für X-Nutzer ist das eine kleine Enttäuschung, war ursprünglich doch eine 4K-Auflösung auf Microsofts stärkster Konsole vorgesehen. Warum es nun "nur" für 1440p reicht, erklären die Entwickler ebenfalls im Interview. Es sei schlicht zu wenig Zeit gewesen, jede Nuance der Xbox One X auszuloten um das meiste heraus zu ziehen, also entschied man sich für den sicheren Weg mit einer niedrigeren Auflösung und anpassbaren Settings.

Conan Exiles - Screenshots ansehen