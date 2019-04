Conan Exiles gehört zu den kostenlosen PS Plus-Spielen im April 2019. Der Survival-Titel schlägt in dieselbe Kerbe wie Rust und Co, spielt aber im ziemlich verrückten Fantasy-Setting von Conan dem Barbaren. Obwohl es eigentlich sehr zeitintensiv ist, macht das Spiel es euch besonders einfach, eine Platin-Trophäe dafür einzusacken. Zumindest, wenn ihr keine Skrupel habt, zu tricksen.

Conan Exiles bietet die wahrscheinlich einfachste Platin-Trophäe überhaupt

Für wen sich Conan Exiles spielerisch lohnt, haben wir in der PS Plus-Übersicht schon aufgeschlüsselt. Ferst steht: Für alle, die auf schnelles Edelmetall in Form von PSN-Trophäen aus sind, lohnt sich das Spektakel definitiv.

Trophäenjäger freuen sich. Wer auf das Sammeln der Trophäen steht, bekommt mit dem PS Plus-Zuwachs nun die Gelegenheit, innerhalb kürzester Zeit eine Platin-Trophäe abzugreifen.

So geht's: In Conan Exiles müsst ihr für Platin zwar diverse Bosse erledigen, die es in sich haben. Aber das stellt überhaupt kein Problem mehr dar, wenn ihr sie einfach per Knopfdruck spawnen und auch sofort sterben lassen könnt.

Mit Hilfe der Admin-Konsole. Mysteriöser- und glücklicherweise könnt ihr die Achievements nämlich sogar dann einsacken, wenn ihr die Admin-Konsole aktiviert habt.

Die lässt euch nach Herzenslust wirklich alles einstellen und ändern oder spawnen, was euch in den Sinn kommt. Ihr könnt auch euer Charakterlevel ändern.

Schritt für Schritt: Das müsst ihr tun

Geht in die Einstellungen

Ganz rechts könnt ihr euch zum Admin machen

Im Pause-Menü gibt es jetzt die Admin-Konsole

Spawnt die Boss-Gegner

Killt sie auf Knopfdruck!

Zu den örtlich gebundenen Endgegnern könnt ihr euch einfach hinteleportieren

Eine einzige Herausforderung lässt sich nicht per Konsole erledigen. Nämlich die, dass ihr jemanden ausschalten sollt, während ihr auf dessen Kopf steht. Aber auch das lässt sich innerhalb kurzer Zeit hinbekommen, ihr müsst es aber selbst machen.

Probiert ihr das direkt aus? Oder seid ihr allgemein nicht so scharf auf Platin & Trophäen?

Conan Exiles - Screenshots ansehen