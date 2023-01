It Takes Two bei MediaMarkt im Angebot: 25% auf Couch Coop Game

Bei MediaMarkt gibt es derzeit ein tolles Angebot: Den Couch Coop It Takes Two könnt ihr euch 25% günstiger für nur 29,99€ auf die eigene Couch holen. Begibt euch mit eurem besten Freund auf eine verrückte Reise voller Rätsel und Aufgaben die nur darauf warten, von euch gemeinsam gelöst zu werden!

Gemeinsam seid ihr stärker

Ich war damals großer Fan von dem Game A Way Out, welches vor knapp 3 Jahren veröffentlicht worden ist. Das gemeinsame Fliehen und Rumschleichen à la Prison Break hat mit einem besten Buddy gemeinsam auf der Couch oder auch im Online Coop super viel Spaß gemacht. Während man einerseits größtenteils mit Rätseln und damit beschäftigt ist, sich einen ausgefeilten Plan zu überlegen um aus dem Gefängnis zu entkommen, macht das Spiel andererseits aber auch einen tollen Plot-Twist und eine damit Hand in Hand gehende Story aus.

Genau das gleiche wollte Hazelight Studios nun auch mit dem Coop Spiel It Takes Two erreichen und man kann definitiv sagen, dass dieser Versuch erfolgreich gelungen ist. Das Plattform-Adventure setzt vor allem auf eine Stärke der Spielenden: Den Teamwork Spirit.

76 10 Mehr zum Thema It Takes Two im Test: Ein Koop-Meisterwerk für PS4 und Xbox One

In It Takes Two schlüpft ihr in die Rolle eines von Konflikten geplagten Ehepaares namens Cody und May. Während ihr euch in einem Moment noch an die Haare geht, werdet ihr im anderen in winzig kleine Puppen verwandelt.

Hier beginnt dann eigentlich auch schon der ganze Spielspaß: Von nun an seid ihr gefangen in einer Welt voller Rätsel, Hindernisse und merkwürdiger Kreaturen wie zum Beispiel einem Staubsaugroboter. Eins ist klar: Ihr müsst euch in dieser Welt unter die Arme greifen. Das macht aber tatsächlich wahnsinnig Spaß, denn Cody und May haben beide einzigartige Fähigkeiten, von denen der jeweils andere profitieren kann.

Cody kann so zum Beispiel drei Nägel befestigen, an denen sich dann May anschließend über eine tödliche Schlucht hangeln kann. May hingegen kann mit ihrem Hammer Glas durchbrechen und Cody somit den weiteren Weg eröffnen.

Aber auch die Story kommt in It Takes Two nicht zu kurz: Genau wie im Vorgänger A Way Out, gelingt es dem Spiel, einen perfekten Mix zwischen Humor und Emotionen zu schaffen. Man bemerkt im Spielverlauf folgendes: Das Ehepaar Cody und May nähert sich immer mehr wieder an einander an. Gemeinsam erkennen sie ihre Fehler und versuchen an diesen zu arbeiten.

Mir hat das Spiel gemeinsam mit meinem Partner wahnsinnigen Spaß gemacht. Es hat uns aber auch in dem ein oder anderen Bosskampf gefordert und uns emotional berührt. Wer It Takes Two bisher noch nicht auf dem Schirm hatte, oder es schon länger auf dem Pile of Shame hat, sollte bei dem Angebot bei MediaMarkt zuschlagen.