Während sich PUBG und Fortnite: Battle Royale den Markt auf PC, PS4 und Xbox One aufgeteilt haben, findet das Battle Royale-Genre auf der Nintendo Switch noch nicht statt. Das wird sich aber bald ändern, denn mit Crazy Justice soll noch im aktuellen Quartal ein neuer Battle Royale-Shooter für Nintendos Erfolgskonsole erscheinen.

Crazy Justice, das auch für PS4, Xbox One, PC sowie Linux erscheinen soll, hebt sich von der Konkurrenz dadurch ab, dass die Spieler aus mehr als 20 unterschiedlichen Helden wählen dürfen, die jeweils eigene Fertigkeiten haben. Die Skill-Sets können zusätzlich auf dem eigenen Spielstil angepasst werden. Ein erstes Gameplay-Video zeigt Crazy Justice nun auch auf der Switch in Aktion.

Die Nintendo Switch-Version soll HD Rumble unterstützen und sogar Bewegungssteuerung über die Joy-Con ermöglichen. Crossplay wird es zwischen PC, Xbox One und Nintendo Switch geben, die PS4 bleibt erwartungsgemäß außen vor. Abseits der spielbaren Helden in Crazy Justice hält sich der Shooter nah am bewährten Genre-Prinzip.

Während der Look an Fortnite erinnert, kommt Crazy Justice aber auch mit Fahrzeugen daher, wie es sie in PUBG gibt. Zum Launch soll es fünf verschiedene Maps geben, auf die die Spieler zu Beginn mit einem Fallschirm abspringen. Die Entwickler von Black Riddles Studios finanzierten Crazy Justice im letzten Jahr erfolgreich über die Crowdfunding-Plattform Fig.

Glaubt ihr, Crazy Justice kann bei der starken Konkurrenz mithalten?