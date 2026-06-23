Creepy: Bruder kauft Kiste voller LEGO-Minifiguren, aber bei allen fehlen die Arme

Auf den ersten Blick fällt es nicht auf, aber diesen LEGO-Minifiguren fehlen die Arme (Bild reddit.com/user/DulcisTerra/).

LEGO ist gefühlt begehrter denn je und oft können abseits offizieller Händler gute Schnäppchen gemacht werden. Bei Gebraucht-Käufen muss man allerdings manchmal auch mit kuriosen Eigenheiten und Sonderfällen klarkommen. Wie zum Beispiel in diesem Fall: Hier fehlen allen Figuren die Arme.

LEGO-Kiste voller Minifiguren kommt komplett ohne Arme

Irgendwer hat sich da womöglich irgendwie einen Scherz erlaubt oder die Arme anderweitig benötigt. Jedenfalls sind in der Kiste aus dem Secondhandladen einige LEGO-Minifiguren (wir haben es hier vor allem mit Star Wars-Figürchen zu tun) vorhanden, ihnen wurden aber einfach alle Arme entfernt.

0:39 Dieses LEGO-Set ist das ungewöhnlichste, das ich bisher gebaut habe, und auch mein liebstes

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Da stellt sich natürlich die Frage nach dem Warum. Das beschäftigt auch die Person, deren Bruder diesen LEGO-Fund angeschleppt hat. Es wirkt auf jeden Fall ein bisschen kurios und creepy. Wieso sollte irgendwer wirklich ausnahmslos all seinen LEGO-Figuren die Arme ausreißen?

Wie die Figürchen aussehen, könnt ihr euch hier in der zugehörigen Bildergalerie anschauen. Sie sind durchaus in gutem Zustand, wenn wir einmal von den fehlenden Teilen absehen. Reddit-User*in DulcisTerra fragt dann auch nach Vorschlägen, was nun getan werden könnte.

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Die Kommentare zu diesem dann doch eher ungewöhnlichen Beitrag stecken in erster Linie voller Scherze. Da dürfen die "es ist nur eine Fleischwunde"-Anspielungen auf Monty Pythons schwarzen Ritter natürlich ebenso wenig fehlen wie die auf Star Wars-Charaktere Anakin Skywalker oder Chewbacca:

"Sie haben alle gegen einen Wookie in diesem Spiel [Dejarik] verloren"

Ein anderer Mensch stellt sich vor, dass irgendwer womöglich all die Arme abgerissen hat, um sie dann im Anschluss an genau die Person verkaufen zu können, die die Minifiguren ohne Arme gefunden und gekauft hat. So könnte zweimal abkassiert werden. Viele andere freuen sich auch schon auf den Beitrag eines Menschen, der eine ganze Kiste voller Arme hat.

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Um die Kuriosität des Ganzen sogar noch zu toppen, meldet sich tatsächlich jemand in den Kommentaren mit dem Hinweis, jede Menge LEGO-Arme übrigzuhaben und sie auch über einen Bricklink-Store zu verkaufen. Er habe eine gigantische Sammlung von jemandem übernommen, der wirklich alles auseinandergebaut und auch Folgendes veranstaltet habe:

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Noch mehr News rund um LEGO und Co. findet ihr hier in diesen für euch verlinkten GamePro-Beiträgen:

Warum sollte das irgendwer machen und alle Arme abreißen?

Die Gründe könnten ganz unterschiedlicher Natur sein. Einerseits haben wir es hier womöglich mit dem Werk eines kleinen Sadisten zu tun. Kinder tun aber auch so oft einfach seltsame Sachen, von denen unklar bleibt, warum sie es tun. Andererseits schreibt eine Person in den Kommentaren noch dazu, dass die Arme von LEGO-Figuren manchmal auch als Mecha-Finger an MOCs genutzt würden.

Was denkt ihr, was hinter den fehlenden Armen stecken könnte?